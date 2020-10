Marvel busca revivir a Chadwick Boseman en «Black Panther 2»

La industria del cine y el entretenimiento, específicamente Marvel planea revivir a Chadwick Boseman en el filme Black Panther 2.

Argumentan para realizar lo antes descrito, que es parte de un homenaje; que a lo mejor será controversial para muchos de los seguidores del Universo Cinematográfico.

Es decir, que a Chadwick Boseman quieren «revivirlo» para ésta película; utilizando la tecnología CGI (Imágenes Generadas por Computadora, por sus siglas en inglés).

Ésta decisión, según lo reseñado por el portal Medio Tiempo, se estaría procesando para la segunda entrega de Pantera Negra; programada para mayo del 2022, pero que se espera el rodaje inicie en marzo del 2021; con la actriz Letitia Wright asumiendo el rol protagónico como Shuri, la hermana de T’Challa.

Pretenden revivir a Chadwick Boseman en una película

Respecto a lo que planean hacer, las CGI se encargarían de mostrar a Boseman a través de la tecnología 3D.

Así fue publicado, por el portal especializado We Got This Covered, donde se lee que revivir a Chadwick Boseman en Black Panther 2; tendría la intención de ser un homenaje con un cameo. «Allí, se explique la muerte de T’Challa para dar paso a Shuri como la líder de Wakanda», indicaron.

Cabe recordar, que el uso de CGI no es del todo nueva, pues en otras producciones la han empleado; con el fin de reaparecer a personajes que han fallecido o para rejuvenecerlos.

Trayectoria de Boseman

Es importante resaltar, que Chadwick Boseman a quien quieren revivir en su último protagónico; debutó como el rey T’Challa en el MCU (Marvel Cinematic Universe) con Capitán América: Civil War, en abril de 2016.

Luego en 2018, el actor protagonizó Black Panther, una película que se convirtió en una de las más taquilleras de todos los tiempos.

Sobre los planes con Boseman, Marvel todavía no confirma la noticia de las posibles escenas inéditas ya grabadas; con las que el CGI trabajaría en los retoques digitales.

En relación a que concreten lo antes descrito, sería una situación polémica; de hecho podría parecer «irrespetuoso y de mal gusto si Marvel lo maneja incorrectamente», reseñaron medios internacionales.

