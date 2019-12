¡Amenazada! Medida de protección para abogada del caso Policarabobo

La representante del Comité de la Verdad y de la Justicia de las Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola, aseguró que tales amenazas corresponden al caso que está llevando; como lo es, la querella particular en el caso de las 69 víctimas que fallecieron en los calabozos de Policarabobo.

La profesional del derecho sostuvo, que la Fiscal Superior ratificó dos veces al Tribunal “para que me acordarán la medida.

Medida de protección para la abogada Lyli López Vásquez , quien lleva una querella particular en la tragedia de la Policía de Carabobo (Policarabobo).