Último adiós a Kobe Bryant de su esposa, Lakers y otras leyendas (+ vídeos)

José Altuve fue golpeado y recibido en cada turno con sonados abucheos en la victoria de Astros de Houston este lunes ante Tigres de Detroit 11-1, en juego de pretemporada de las Grandes Ligas, celebrado en Lakeland, Florida.

El vídeo muestra cuando Altuve recibe el pelotazo en el tercer tramo por el lanzador Nick Ramírez y a su ida a la inicial los aficionados lo pitaron para luego llegar a la inicial, donde estaba su compatriota y amigo Miguel Cabrera.

Luego de llegar a la primera fue reemplazado y a su ida a la cueva los fanáticos no pararon de abuchearlo a consecuencia de robo de señas en la campaña de 2017, año en que ganaron la Serie Mundial a Dodgers de Los Ángeles.

Al arranque de los Spring Training,el venezolano y el resto de sus compañeros se disculparon públicamente por el escándalo.

Por Astros, José Altuve se fue de 2-1, recibió pelotazo, remolcó una.

Por Tigres, Miguel Cabrera de 1-0, boleto; Víctor Reyes de 2-0, impulsada.

Altuve fue golpeado y Cabrera lo defiende

Pero el llamado «Astroboy» recibió este lunes el respaldo de su compatriota y amigo Miguel Cabrera.

«Creo que no lo hizo porque me lo dijo a la cara. Me miró a los ojos y dijo que no lo hizo. Yo le creo», expresó Cabrera sobre Altuve.

Al contrario de otros colegas como los vigentes ganadores del premio al Jugador Más Valioso en cada liga, Cody Bellinger de los Dodgers y Mike Trout de los Angelinos, que lo señalaron de tramposo, Cabrera lo defendió.

«Miggy» le dijo al diario The Detroit News que él cree en la palabra de Altuve cuando éste le dijo que no participó en el sistema de robo de señas que MLB determinó el equipo utilizó en el 2017 y el 2018.

Cabrera afirma que Altuve le dijo repetidas veces que no participó.

Afirmó que ya sabían del caso

“Nosotros sabíamos (de los métodos de los Astros para robar señas) desde hace mucho tiempo”, le dijo Cabrera al diario el lunes. “Hace dos años, lo sabíamos. Cuando le pregunté otra vez este invierno, fue la misma conversación que tuvimos hace dos años”.

Altuve dijo el lunes que Cabrera es como «un segundo padre” para él.

“Me ha ayudado toda mi carrera. Cuando hablamos, siento que es entre nosotros. Hablamos casi todos los días, y si me pongo a decirles sobre todo lo que hablamos, podríamos pasar toda la noche aquí” agreó Altuve.

