Mensaje de texto a tiempo salvó la vida de un bebé.

A través de las redes sociales, una mujer de Tennessee, afirma que su «texto molesto» para que su esposo ajustara el cinturón de seguridad de su bebé de 3 meses, le ha salvado la vida del niño.

Pocos minutos después, su esposo tuvo un accidente de tránsito, pisando los frenos bruscamente, con el niño abordo, mientras viajaba a «casi 50 millas por hora» (unos 80 Kmph).

Rebecca Tafaro Boyer, publicó su historia en Facebook el año pasado en una publicación que solo recientemente se ha vuelto viral y ha compartido más de 40000 veces.

El mensaje de texto

Boyer, que es enfermera en el Hospital de Investigación para Niños St. Jude en Memphis, volvió a trabajar en su primer día desde que se tomó la licencia de maternidad.

Le pidió a su esposo, David Boyer, que le enviara actualizaciones por hora sobre cómo su hijo William estaba manejando su primer día sin su madre.

David, le envió una foto del bebé en el asiento de su auto, y escribió: “El hombrecito está fuera. Estamos haciendo mandados hoy».

«Ese clip para el pecho no está lo suficientemente alto y no lo suficientemente apretado», replicó la nueva mamá, pero no recibió una respuesta.

Accidente a pocos kilómetros

Quince minutos más tarde, dijo que recibió un mensaje de texto de que su esposo había tenido un accidente automovilístico a menos de 3 millas de su casa (unos 5 kilómetros)

Un conductor se detuvo repentinamente frente a su esposo, lo que lo obligó a pisar a fondo los frenos mientras viajaba a alta velocidad.

«Mi precioso y pequeño bulto de alegría estaba tan bien contenido en el asiento de su auto, QUE NO SE HA DESPERTADO», escribió Boyer en el correo.

David dijo que ajustó la correa antes de salir de la entrada. Él mismo sufrió una fractura en el pie por el choque, pero el bebé no sufrió daños.

Una historia para compartir

Boyer dijo que: «la razón por la que mi familia está en casa sentada en el sofá y yo con un par de muletas en lugar de estar en el hospital, se debe a la molesta voz de la madre del bebé».

La Administración Nacional de Tráfico y Seguridad en las Carreteras, informa que los accidentes de tránsito (choques) son una de las principales causas de muerte de niños de corta edad en las carreteras.

Aunque los asientos para automóviles, salvaron la vida de casi 250 niños en 2015, alrededor del 60% de los asientos para automóviles no se usan correctamente, informó la agencia al diario The Washington Post.

Boyer, dijo que su mensaje para todos los padres es «tomar esos 30 segundos adicionales cada vez», lo que puede marcar la diferencia y «puede salvar la vida de su hijo».

ACN|FoxNews/The Washington Post🇺🇸

