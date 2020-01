¿Ovni? Extraño meteoro cruzo el cielo sobre un volcán en México (+Video)

¿Tienes problemas con insectos en tu hogar? Si esta es tu situación, deberías considerar algunos de estos productos que pueden eliminarlos fácilmente. Insectos como cucarachas, ratas y hormigas de tu casa, pueden ser eliminados por ti mismo y sin gastar mucho dinero.

¿Te ha pasado alguna vez que abres una alacena en tu cocina y te encuentras con la desagradable sorpresa de que está invadida por las hormigas? ¿Las moscas te han arruinado tu comida familiar? ¿Las picaduras de mosquitos te hacen la vida imposible con tanta picazón? ¿O que por todos lados sale de repente una cucaracha? ¡Que asco! A todos nos ha pasado, así que… Evita que se conviertan en una plaga difícil de manejar…

Cómo manejar una plaga de insectos

Reduce su propagación. Primero, infórmale a tu arrendador, en caso de que alquiles tu apartamento en un edificio, para que controle la propagación a otras unidades. Pasa la aspiradora minuciosamente en todas las áreas infestadas, incluso las alfombras y los colchones, y luego vacía la bolsa de la aspiradora en una bolsa de plástico, séllala y deséchala en la basura en el exterior. Recuerda que utilizando una aspiradora especial para insectos será de mejor ayuda.

Aquí algunas otras opciones…

De los mejores productos para deshacernos de mosquitos, cucarachas, ratones, arañas, hormigas y otros insectos desagradables:

Líquido insecticida con válvula de aplicación:

Este producto ha sido creado para combatir insectos como hormigas, cucarachas y arañas en interiores en superficies no porosas. Tiene una durabilidad de hasta 12 meses. No mancha, no tiene olor y se seca rápidamente.

Este producto es una gran barrera contra insectos de larga duración que no produce reacciones alérgicas en el hogar. Es fácil de usar, al tiempo que proteges a tu familia.

Aceite de menta para ratones y control de ratas:

Fórmula natural orgánica segura para eliminar ratones en tu casa y sus alrededores. El uso de este aceite de menta ayuda para repeler los ratones, pero también otro tipo de insectos desagradables en el hogar.

Repelente orgánico para interiores y exteriores:

Descripción del producto:

Hecho de tierra de diatomeas. Para atacar las hormigas, pulgas, garrapatas, cucarachas, chinches, escarabajos de alfombra, y gusanos. Es un producto natural muy seguro para ti y tu familia, incluyendo tus mascotas. Se puede aplicar con un plumero de mano. Los insectos que entran en contacto con este polvo mueren de deshidratación dentro de 48 horas.

Por último, si ya no tienes más alternativas, solicita ayuda profesional. No todos los insectos responden de la misma manera a los insecticidas, por lo que si tienes una plaga que no puedes controlar, un profesional te puede ayudar a encontrar el tratamiento o el insecticida correcto.

ACN/Shutterstock

No deje de leer: Fumigados diferentes sectores de Carabobo contra la fiebre amarilla(Opens in a new browser tab)