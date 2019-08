Metro de Caracas «es un asco» en su 42 aniversario

La compañía Metro de Caracas, inaugurada en 1977 llega a un nuevo aniversario; inundada en quejas de sus usuarios y, al propio tiempo; conservan la esperanza de que la buena prestación del servicio vuelva a ser la carta de presentación del subterráneo. Todos exigen orden y limpieza en el 42° aniversario del transporte público masivo.

Calificación de usuarios en su 42 aniversario

Los cientos de miles de usuarios del del Metro de Caracas no están satisfechos del servicio que presta este transporte público masivo en su 42 aniversario. Si una frase, oída de una habitual “obligada”, es que el otrora de lujo Metro de Caracas “se convirtió en un asco”.

La calificación de los usuarios es variada, pero coincidente en el punto de quiebre: El Metro de Caracas está muy lejos de ser el de sus inicios. El servicio se ha convertido en una pesadilla para los que tienen que usar el tren, obligados por razones económicas principalmente, pero colateralmente, porque no hay transporte público en la superficie

El gris aniversario 42 del Metro de Caracas este jueves; para no emplear epítetos sumamente negativos de los usuarios al dar a conocer su opinión del principal transporte público de la capital.

La compañía Metro de Caracas fue fundada el 8 de agosto de 1977 con el fin de atender las necesidades de transporte de la colectividad caraqueña, para lo cual trabajaron en la planificación, construcción y explotación comercial de un sistema integrado de transporte conformado por el Metro y el Metrobús.

El Metro de Caracas “es un asco” opinan usuarios

Desde su inauguración, el 2 de enero de 1983 , este medio de transporte fue un símbolo del desarrollo no solo del país, sino del continente. Era un espacio donde las normas se cumplían de manera estricta, un lugar en el que la educación, el respeto y los valores ciudadanos se hacían una cultura. «Ahora es un asco», señalan sin aspavientos todos los usuarios del servicio ferroviario.

De ese pasado impregnado de valores y un excelentísimo servicio, solo quedan los recuerdos plasmados en fotos, en antiguos titulares de prensa y en el testimonio vivo de quienes, con sus mejores atuendos y por el ajetreo citadino, preferían usar este medio de transporte antes que cualquier otro.

Luego de 42 años de su fundación, los usuarios de esta compañía ferroviaria casi explotan al revelar la agonía que sufren diariamente, una dramática y sin precedente realidad, que atraviesa el popular Metro de Caracas.

