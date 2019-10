México envía tropas de élite a luchar contra los carteles de la droga

El gobierno mexicano, entró en acción este lunes a raíz del asalto de un cártel que liberó al hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán en una ciudad del norte, por lo que enviaron tropas de élite, para patrullar la ciudad.

Además, el gobierno de México solicitó a los funcionarios estadounidenses que detuvieran el contrabando de armas a través de la frontera compartida.

Más de 400 soldados se presentaron en Culiacán durante el fin de semana después de que hombres armados del cártel de Sinaloa tomaron brevemente el control de la ciudad y obligaron a las fuerzas de seguridad a liberar al hijo del capo de la droga de un intento fallido de arresto.

«Vamos a proteger a los ciudadanos, esa es nuestra misión», dijo el general Carlos Ramón Carrillo de Villar, quien supervisó las formaciones de soldados que marchaban en un evento mediático. «Estamos luchando contra la inseguridad».

Los convoyes de camiones del ejército con ametralladoras montadas que retumbaban por las calles de Culiacán estaban destinados a infundir confianza.

Pero una encuesta nacional el lunes mostró que dos tercios de los encuestados creen que los narcotraficantes y los mafiosos son más poderosos que el gobierno después de los enfrentamientos armados la semana pasada que obligaron a una retirada del ejército.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue la única forma de salvar vidas después de que los secuaces del cartel erigieron bloqueos de carreteras; incendiaron camiones y abrieron fuego con armas pesadas de estilo militar.

Después de una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana; los ministros del gabinete mexicano se reunieron con el embajador de los Estados Unidos Christopher Landau para pedir ayuda para detener el flujo de armas; compradas legalmente en los Estados Unidos y vendidas a los carteles al sur de la frontera.

En un comunicado, México dijo que Estados Unidos había prometido esfuerzos para reprimir el comercio ilegal; que se cree que es la fuente de la mayoría de las armas de fuego en manos de delincuentes mexicanos.

