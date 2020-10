Migbelis Castellanos anunció que tiene covid-19

Este martes Migbelis Castellanos, ex Miss Venezuela, anunció en el programa “Sal y Pimienta” de Telemundo, que tiene covid-19, tras practicarse la prueba.

Al respecto, la modelo confirmó la información y confesó algunos de los síntomas que ha sufrido.

Indicó que ha presentado falta de gusto y olfato; dolor de cabeza y cuerpo, y fiebre.

“He tenido mucho dolor de cuerpo, dolores de cabeza que van y vienen… Hoy precisamente me levanté sin el olfato y sin el gusto, pero no he tenido fiebre, estoy tranquila, cumpliendo aquí la cuarentena y el reposo para estar con ustedes lo antes posible”, dijo la maracucha.

“Gracias a Dios, dentro de todo, me he sentido bien estable”; aclaró. Migbelis se encuentra en su casa en Miami; cumpliendo con la cuarentena y el reposo requerido por sus médicos.

Asimismo, Castellanos aprovechó para destacar la importancia de las medidas de bioseguridad; como el uso de la mascarilla para prevenir contagios.

Por su parte, sus seguidores dejaron cientos mensajes en la sección la publicación del programa de Univisión; donde también le desearon una pronta recuperación a Migbelis Castellanos, la recordada Miss Venezuela 2013.

