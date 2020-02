Miguel Cabrera no cambia su swing de cara a la 18va. temporada (+ vídeo)

Miguel Cabrera se reportó y como dijo llegó con su mismo swing, con menos peso y lo mejor sano, para la alegría de Tigres de Detroit de cara a la campaña de Grandes Ligas..

El maracayero tuvo una temporada 2019 con problemas en sus rodillas, lesiones que mermaron su accionar, sobre todo a la mitad de la campaña.

Pero «Miggy» aprovechó el largo receso de invierno para mejorar su estado físico, quitándose peso y por ende aportarle fuerza las rodillas.

“No quiero cambiar más mi swing. Quiero que sea natural. Los últimos tres años he estado cambiando mi swing mucho para sentirme más cómodo en el home, para no sentir que algo me está molestando» dijo.

«Quiero salir al terreno y sentirme natural. No quiero pensar en nada, sólo reaccionar” soltó el llamado «tigre mayor» a su llegada a las prácticas en Lakeland, Florida.

“Siempre hay una razón para motivarte. El año pasado no estaba contento con mis números. No estaba contento con la forma en que jugamos y con todas las derrotas que sufrimos» reflexionó el inicialista y bateador designado.

«Esa es otra razón para tratar de venir en forma y competir e intentar ganar más juegos” soltó el venezolano al diario Detroit New.

Sobre su peso, llegó con 11 kilos menos con referencia al año pasado, Ahora su dieta es a base de verduras, eliminó carbohidratos y trata de “comer menos de todo”.

“Tengo el mismo peso que tenía en 2015, 2016, así que no sé”

La parte física está bajo las órdenes de trainer Adam Boily, propietario del gimnasio System8 en Fort Lauderdale, Florida y el trabajo consiste en ejercitar todo el cuerpo.

“Pienso que el año pasado estaba pesado. Hice buena parte del trabajo del año pasado, pero siempre tienes que tener una meta». dijo.

El objetivo para el criollo es estar en forma para llegar listo para el arranque de la temporada. «Tratar de estar a un 100% y jugar toda la campaña”. En los tres últimos años solo vio acción en 304 juegos y esta por cumplir 37 años en abril.

Será la temporada 18 para Cabrera que podría ser la h histórica, porque está a 23 cuadrangulares de los 500; mientras que para los 3.000 hits le restan 185, saludable podría lograr por lo menos uno de los dos objetivos en la campaña que se avecina.

