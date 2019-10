Misión Lucy de la NASA estudiará el cinturón de asteroides

La misión Lucy de la NASA, que será la primera misión espacial en estudiar los asteroides troyanos, completó con éxito su revisión crítica de diseño.

Según la agencia espacial, los miembros del equipo de Lucy presentaron el diseño de la misión completada, mostrando que habían cumplido todos los desafíos técnicos de la misión y estaban listos para comenzar a construir el hardware real.

En Lockheed Martin, Colorado, en el transcurso de cuatro días, una junta de revisión independiente, compuesta por auditores de la NASA; así como de varias organizaciones externas, escuchó todo sobre el diseño de la misión.

«Este es un momento muy emocionante para nosotros porque estamos avanzando más allá de la fase de diseño y realmente estamos comenzando a construir la nave espacial», dijo en un comunicado Hal Levison; investigador principal de la misión del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado. «¡Finalmente se está volviendo real!»

One step closer to launch 🚀Our upcoming Lucy mission has passed a major milestone, and the team is now ready to begin building hardware. Lucy will be the first space mission to study the Trojan asteroids, which orbit the Sun at the distance of Jupiter: https://t.co/R0w5joddoW pic.twitter.com/Gr7igbOHvF

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 21, 2019