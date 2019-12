Misteriosa partícula X17 podría esconder los secretos del Universo

Un reciente estudio, el cual fue dirigido por un distinguido cirujano plástico facial, fue publicado este jueves por la revista de otorrinolaringología JAMA, que encontró un aumento en las lesiones faciales causadas por teléfono celular.

El Dr. Boris Paskhover, de la Escuela de Medicina de Rutgers, Nueva Jersey (EE.UU.), indicó que realizó un análisis a más de 20 años de datos estadísticos al respecto, encontrando un aumento en las lesiones a partir de 2006, cuando los teléfonos inteligentes hicieron su aparición en el mercado.

«Las lesiones relacionadas con el teléfono celular en la cabeza y el cuello han aumentado abruptamente durante el reciente período de 20 años, con muchos casos como resultado de la distracción», concluyó el informe.

«Aunque la disposición de la mayoría de los casos es simple, algunas lesiones conllevan un riesgo de complicaciones a largo plazo», agregó la publicación.

Los investigadores estimaron que 76.000 personas sufrieron lesiones relacionadas con el teléfono celular entre 1998 y 2017 (solo en EE.UU.).

El estudio involucró casos recopilados de visitas a la sala de emergencias de alrededor de 100 hospitales norteamericanos.

Alrededor de 2.000 lesiones ocurrieron anualmente hasta 2006, justo cuando apareció en la escena mundial el celular inteligente.

Las lesiones fueron en su mayoría leves: cortes faciales, contusiones y fracturas como resultado de usuarios descuidados. Muchos casos fueron por personas que enviaban mensajes de texto mientras caminaban, tropezaban y aterrizaban de boca sobre alguna acera.

Otras lesiones incluyeron personas que fueron golpeadas por teléfonos lanzados contra ellos. El 40% de los heridos tenían entre 13 y 29 años, según el informe.

«Me encanta mi teléfono inteligente», dijo Paskhover, y agregó que las personas deben tener cuidado de no distraerse. «La gente antes no caminaba leyendo una revista», señaló el especialista.

Dr. Boris Paskhover, the facial plastic surgeon leading the research, once treated a woman who broke her nose after dropping her phone on her face. https://t.co/Ar0kZvv9kG

— Globalnews.ca (@globalnews) December 5, 2019