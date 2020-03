Descubre el nuevo «modo oscuro» de WhatsApp (+Video)

Anteriormente, los ciudadanos estadounidenses tenían poco de qué preocuparse respecto a la violación de las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Sin embargo, la Orden Ejecutiva 13827 del gobierno de Donald Trump prohíbe a los ciudadanos norteamericanos comerciar con el Petro, así como con cualquier otra criptomoneda cuya contraparte esté vinculada con el gobierno socialista de Nicolás Maduro.

Desde la Agencia Forbes, se había informado previamente que el Congreso también estaba considerando esta Orden Ejecutiva al establecer una ley de gran alcance con respecto a las criptomonedas en poder de los ciudadanos estadounidenses y sus responsabilidades en cuanto al impacto en las sanciones económicas contra países extranjeros.

Como el gobierno socialista del presidente Maduro indicó en enero de este año que, está vendiendo petróleo venezolano y parte de su oro para Petro, Forbes consultó al Departamento de Estado con la finalidad de comprender mejor, lo que los ciudadanos estadounidenses deberían saber con respecto a la política de la Casa Blanca sobre la prohibición del uso de la criptomoneda Petro; y otras criptomonedas que impliquen conexiones con el estado venezolano

Un portavoz del Departamento de Estado, dijo a Forbes en un correo electrónico: “La orden Ejecutiva 13827, según enmendado, prohíbe a las personas de EE. UU. realizar transacciones en cualquier moneda digital; criptomonedas o token digital emitida por, para, o en nombre del antiguo régimen de Maduro el 9 de enero de 2018 o después”.

El Departamento de Estado refuerza la Orden Ejecutiva 13827, enmendada para incluir a Petróleos de Venezuela, S.A (PdVSA); como una prohibición completa de cualquier ciudadano estadounidense para realizar transacciones en criptomonedas Petro.

Aunque no se menciona explícitamente en la Orden Ejecutiva del Presidente, la idea de que el régimen de Maduro está anunciando la venta de petróleo y oro a cambio de Petro es un claro recordatorio de que cualquier intercambio económico con Venezuela; ya sea bitcoin, ethereum o cualquier otra criptomoneda, funciona Muy cerca de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos.

«Cualquiera que realice transacciones con las personas y entidades sancionadas, como el antiguo régimen de Maduro o PdVSA e independientemente de la moneda de las transacciones; corre el riesgo de exponerse a las sanciones de Estados Unidos», agrega el comunicado.

