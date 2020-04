Motín se registró en la cárcel de Devoto en Argentina

El presidente Trump anunció recientemente que Estados Unidos dejaría de financiar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su manejo del coronavirus, pero eso no ha impedido que YouTube tome las recomendaciones de esa organización como un evangelio.

La directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, apareció el domingo en el programa «Fuentes confiables» de CNN, para analizar qué está haciendo la plataforma de videos para combatir la información errónea durante la pandemia de coronavirus.

Wojcicki expresó que YouTube eliminará cualquier contenido que proporcione información «problemática» relacionada con COVID-19; obviamente en contra de las recomendaciones de la OMS.

“Cualquier cosa que no tenga fundamento médico, por lo que la gente dice, como: ‘ Toma vitamina C … toma cúrcuma, eso te cura’; esos son ejemplos de cosas que serían una violación de nuestra política”. “Cualquier cosa que vaya en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sería una violación de nuestra política”, aseveró Wojcicki.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; se enfrenta a un escrutinio, que incluye su renuncia, sobre lo que la Casa Blanca llama la “mala gestión” de la crisis por parte de la organización; y las acusaciones de que no exigió datos precisos de China sobre los orígenes de la pandemia en Wuhan.

El presidente Trump, también afirmó la semana pasada que la OMS puso “corrección política sobre las medidas que salvan vidas”; y dijo que la organización tomó la decisión “desastrosa” de oponerse a las restricciones de viaje en China como la que Trump impuso a fines de enero.

“La OMS en repetidas ocasiones encubrió a China y repitió las afirmaciones del gobierno chino de que no había transmisión de persona a persona”, tuiteó Kayleigh McEnany, la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca.

