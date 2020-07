“La Chilindrina” revela los motivos del final de “El Chavo del 8”

El programa humorístico «El Chavo del 8» marco muchas generaciones en todo el mundo, gracias su humor y por los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños.

Aquellas personas que disfrutaron del divertido vecindario en dicha época, hoy tienen a sus hijos o incluso nietos viendo exactamente lo mismo y riendo sin parar de esta serie que nunca pasará de moda.

El Chavo del 8 fue grabado entre 1971 y 1980, hoy en día continúa siendo uno de los programas más vistos por el público latinoamericano.

De este modo, el final de El Chavo del 8 generó muchos motivos de su final, conflictos entre los actores e incluso por problemas económicos.

Verdadero motivo del final de «El Chavo»

Cabe destacar, el elenco no siempre se llevó del todo bien. De hecho, tuvo varias complicaciones y una de ellas fue el repentino final de la serie.

El propio Bolaños, también conocido como «Chespirito», decidió cancelar el programa.

Sin embargo, María Antonieta de las Nieves, quien interpretó el personaje de «La Chilindrina», negó que el factor económico fuera el motivo del fin de la serie; y rompió el silencio y reveló el verdadero motivo por el que frenaron con las grabaciones en 1980.

Mediante una entrevista al canal argentino América TV, reveló los motivos del final del el Chavo del 8.

Para la sorpresa de muchos fanáticos. la actriz dijo, que fue que el mismo Roberto Gómez Bolaños «se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años».

«Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer El Chavo y me dolió mucho», confesó la actriz.

