Muere Bob Watson, exmánager de los Yanquis de Nueva York

El mundo del béisbol está de luto. Muere Bob Watson, posiblemente uno de los mejores jugadores en el campo para los Astros de Houston y el primer mánager afroamericano en las Grandes Ligas de Béisbol en ganar el Campeonato de la Serie Mundial, con los Yanquis de Nueva York.

La noticia fue anunciada por el hijo de Watson, Keith, a través de sus redes sociales, quien indica que el famoso jugador fallece el 14 de mayo a la edad de 74 años.







“Esta noche mi padre y héroe Bob Watson falleció después de una larga pelea con una enfermedad renal”; dijo el hijo de la leyenda del béisbol, a través de la red social Twitter.

En 2018, Watson le dijo al New York Daily News: “Mis dos hijos se ofrecieron a donarme riñones y les dije lo mismo: ‘He tenido una buena vida y no quiero tomar un riñón de personas jóvenes que realmente los necesitan y aún tienen toda su vida por delante. ‘Eso sería muy egoísta de mi parte. He vivido una vida realmente buena y estoy listo para lo que sea que pase ahora”.

Muere Bob Watson

Al exprimera base le sobreviven su esposa de 51 años, Carol Watson, y sus dos hijos, Keith y Kelley.

Apodado “El Toro” por su gran estatura, Watson medía 6 pies-1 y pesaba 210 libras en su apogeo, el beisbolista juega con los Astros de Houston durante 14 temporadas; con un promedio de bateo de .297 y 139 jonrones.

El primera base fue nombrado MVP en 1975, y en 1977 establece un récord para la mayoría de las carreras impulsadas de la franquicia, 110, que mantuvo durante 17 años. Watson fue cambiado a los Medias Rojas de Boston en 1979 y luego fue firmado como agente libre con los Yankees de Nueva York.

Watson comenzó como entrenador de bateo de los Oakland en 1988, antes de que los Astros lo nombraran gerente general en 1993. Se convierte en el segundo afroamericano en servir como gerente general en la MLB.







En 1995, asume el cargo de gerente general de los Yankees. En 1996, los rayas ganan su primera Serie Mundial desde 1978 con Watson al timón; convirtiéndose en el primer gerente general afroamericano con un anillo de la Serie Mundial.

En 1997, Watson se retiró como gerente general y se desempeñó como vicepresidente de la MLB a cargo de las operaciones en el campo y vicepresidente de disciplina.

Antes de retirarse en el 2010, fue presidente del comité de selección de la Federación de Béisbol de los EE. UU. ayudando al personal de los equipos de béisbol olímpico.

Semanas antes de morir, Watson fue honrado con un gran honor de su antigua franquicia. El 5 de marzo, Watson asiste a la inauguración oficial del nuevo Edificio Educativo Bob Watson; en la Academia Juvenil Astros en el noroeste de Houston.

El beisbolista es honrado por el dueño de los Astros, Jim Crane; y una gran cantidad de jugadores, incluidos Larry Dierker y José Cruz.

ACN/Ahora mismo

No dejes de leer: Dan a conocer autopsias de Kobe Bryant, su hija y demás tripulantes

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN