Tras enfrentar al Cicpc muere implicado en asesinato del niño futbolista Brayan Navarro. Conchas recogidas después del tiroteo y el arma de fuego; evidencian la participación del occiso en ambos hechos. Algunas de las conchas colectadas en el sitio donde tristemente fallece Brayan Navarro; coinciden plenamente con las del arma del buscado homicida.

Los detalles del caso por parte del CICPC

Este fue identificado como Yoniel Antonio Orta Guerra (20); involucrado en el asesinato del niño de nueve años, quien fue víctima de un asalto el pasado lunes; cuando regresaba junto a su padre de un torneo vacacional celebrado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui

En enfrentamiento con funcionarios del Cicpc; este martes falleció uno de los homicidas del niño Brayan Navarro.

Este fue identificado como Yoniel Antonio Orta Guerra (20); implicado en el asesinato del niño de nueve años, quien fue víctima de un asalto el pasado lunes; cuando regresaba junto a su padre de un torneo vacacional celebrado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Muerto a tiros uno de los asesinos del niño futbolista

El comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc informó en su cuenta de Instagram que, luego de conocerse el hecho que conmocionó al país, los sabuesos de la Subdelegación El Tigre y Eje de Homicidios base El Tigre inician las investigaciones y se trasladan hasta el sector Paseo Orinoco, municipio Heres parroquia Catedral del estado Bolívar, para dar con la captura de uno de los involucrados en el hecho.

Yoniel Antonio Orta Guerra, quien también se encontraba solicitado por homicidio, al notar la presencia policial optó por desenfundar un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm e inicia un intercambio de disparos en el que resulta herido y fallece.

El arma de fuego colectada en el lugar del enfrentamiento guarda relación con algunas de las conchas colectadas en el sitio donde tristemente fallece Brayan Navarro.

Brayan regresaba a su casa con su padre, quien conducía por la carretera nacional El Tigre-Puerto Ordaz, sector Mamo Abajo, municipio independencia del estado Anzoátegui, a bordo de un vehículo marca Hyundai, modelo Tucson, hacia su residencia ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz estado Bolívar.

Ellos fueron interceptados por un vehículo Arauca, color vinotinto, de donde descendieron varios sujetos con armas de fuego y comenzaron a disparar al vehículo para despojarlos del mismo, logrando herir al niño, quien fue trasladado hasta la clínica Mazzarri de la ciudad de El Tigre, donde ingresó sin signos vitales.

ACN/np/CICPC/diarios

No deje de leer:Fallece en enfrentamiento con las FAES un requerido por homicidio(Opens in a new browser tab)