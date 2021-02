Cinco muertos y docenas de heridos tras accidente múltiple en Texas

Este jueves, tras una tormenta invernal que arrojaba lluvia helada, aguanieve y nieve en las carreteras al norte de Texas ocasionó un accidente múltiple donde resultaron al menos cinco muertos y docenas de personas heridas.

Es decir, se reportaron varios choques y congestionamientos viales a los largo de la vía, pero el más aparatoso ocurrió en la I-35 rumbo en Fort Worth; carretera que ha sido cerrada en ambas direcciones.

De acuerdo al informe de las autoridades, entre 70 y 100 autos, incluyendo camiones chocaron entre sí. A consecuencia de ello, van hasta el momento cinco fallecidos y 36 heridos quienes fueron trasladados a varios hospitales.

Texas: Muertos y heridos tras accidente múltiple

Ante este accidente múltiple en Texas donde hubo cinco muertos, la policía pidió a los conductores que tomen rutas alternas; porque el carril de cuota de la I-35 ha sido cerrada rumbo al norte y rumbo al sur, a la altura de la calle 28.

«Pero el congestionamiento vial empieza desde el centro de la ciudad hacia el norye y desde el cruce de la 820 hacia el sur», reseñó Telemundo 51.

Tras el accidente, los carriles normales de la I-35 los dejaron abiertos pero el tráfico es muy lento.

Respecto a otros lugares del país, vale mencionar que preveían tormentas de hielo desde Arkansas hasta Kentucky.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó otra tormenta invernal que traería nieve a los estados de la zona intermedia en la costa del Atlántico. Por ello, más de 125.000 hogares y negocios de Kentucky y Virginia Occidental se quedaron sin electricidad el jueves por la mañana, de acuerdo al sitio web poweroutage.us.

Entre tanto, las autoridades en Kentucky pedían a las personas que se quedaran en casa para resguardarse de cualquier eventualidad. En cuando a Arlington, los oficiales reportaron más de 80 accidentes, en Garland unas 15 colisiones y en Dallas, una persona murió en un choque de varios vehículos; a eso de las 11:17 p. m. en la Interestatal 45 en dirección sur en Lamar Street.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9 — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021

Aunado a lo antes mencionados, a la 1:00 a. m. dos personas murieron y una tercera se encuentra hospitalizada en estado crítico; después de sufrir un accidente a lo largo de la Interestatal 45 en Illinois Avenue.

Antes de que ocurriera el accidente múltiple donde hubo cinco muertos en Texas, docenas de distritos escolares en el norte del estado; decidieron cerrar, abrieron tarde o impartieron clases virtuales durante este jueves, como medida para prevenir hechos que lamentar en las carreteras.

The camera just panned over the wreckage in I-35W in Fort Worth and it is jaw-dropping | https://t.co/IV8re79ilk via @wfaa pic.twitter.com/YrrW4dgCGi — Evan Schreiber (@SchreiberEvan) February 11, 2021

