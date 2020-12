Mujer mató a su amiga por 400 dólares en Valencia

Una mujer mató a su amiga y comadre por 400 dólares en su casa ubicada en la el barrio El Socorro de Valencia, estado Carabobo.

Al respecto, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc); localizaron el cuerpo golpeado y estrangulado.

La víctima fue identificada como Ariangelis Dexiré Silva Pérez; de 28 años de edad.

Asimismo, los uniformados al realizar la inspección en la residencia observaron que faltaba el teléfono celular y otros objetos de la víctima.

Asimismo, informaron que el cadáver tenía una data de muerte de 48 horas.

Los detectives rastrearon el teléfono y lo tenía su comadre, de nombre Rebeca García.

Al ser detenida y revisar su teléfono, pudieron determinar el móvil del asesinato; el robo de 400 dólares, que habría enviado el esposo de la víctima, organizado junto a Carlos Alfredo Silva Muñoz, alias “El Abuelo”.

De igual manera, se estableció que el asesinato fue perpetrado por García y El Abuelo; quienes querían quitarle los 400 dólares.

Sin embargo, los mismos no sabían que Ariangenlis Silva; no había recibido el dinero, ya que su esposo no se lo había enviado.

La joven fue golpeada para que dijera dónde estaba el dinero y finalmente la estrangularon.

Los funcionarios del Cicpc privaron de libertad a García y permanecen; tras la pista del otro asesino a quien apodan “El Abuelo”.

