¡La voz del amor! Murió Armando Manzanero a los 85 años

El cantautor mexicano Armando Manzanero murió este lunes 28 de diciembre a los 85 años, pocos días después de haber sido hospitalizado en Ciudad de México tras contraer coronavirus.







Armando Manzanero, murió de un paro cardíaco y luego de sufrir complicaciones por COVID-19.

Manzanero dejó un legado inolvidable en la historia de la música en español, un sinfín de discos vendidos e innumerables reconocimientos, como el Premio Grammy honorífico en 2014.

Luego de que se rumoreara sobre la muerte del artista, su hija, Martha Manzanero Arjona desmintió la noticia y dijo que su padre estaba «respondiendo bien al tratamiento». Sin embargo, días después Manzanero debió ser intubado por complicaciones en su cuadro de salud.

Si bien los pulmones de Manzanero estaban en buenas condiciones, los médicos detectaron complicaciones en sus riñones. Finalmente, el autor de «Somos novios» o «Esta tarde vi llover» sufrió un paro cardiaco.

Ícono de la música romántica y los boleros

A lo largo de sus 70 años de trayectoria, Manzanero publicó más de 30 trabajos discográficos, musicalizó numerosas películas y escribió más de 400 canciones.

Manzanero, calificado como «el más importante compositor vivo de la música mexicana», fue además, productor musical y actor.

Sus temas han sido versionados a lo largo de los años por artistas de la talla de Elvis Presley, con «It’s impossible», una versión en inglés de «Somos novios», Dionne Warwick, Tony Bennett, Alejandro Fernández o Christina Aguilera.

Además, produjo a muchos artistas mexicanos, apadrinó conciertos y buscó nuevos talentos, convirtiéndose en un referente de la industria cultural del país.

Desde la presidencia de la Sociedad de Autores y Compositores de México, cargo que ocupaba desde 2010, luchó para dignificar la labor de los artistas y reconocer la autoría de sus obras.

«He tenido mis tiempos en donde piensan que ya no doy más, que ya se terminó mi época, pero cuando surge una oportunidad ahí entro; y les hago entender que no es cierto», llegó a decir este artista que escribió «de todo, lo mismo tropical que rock and roll».

Murió Armando Manzanero

Tras la triste noticia, en redes sociales, usuarios y representantes de la cultura de todo el continente manifestaron su pesar por la muerte del cantautor.

El 2020 no da tregua. Ahora nos sacude la noticia del fallecimiento de Armando Manzanero por COVID-19. Una leyenda. Un clásico de la música popular latinoamericana. Nadie como él supo expresar en canciones el sobresalto amoroso. Qué dolor! — Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) December 28, 2020

Amado #ArmandoManzanero ,con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón ,te despido…siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas… PAZ Te Extraño Armando Manzanero ft. Ricardo Montaner (Audio) https://t.co/Mue2m3NiEq vía @YouTube — Ricardo Montaner (@montanertwiter) December 28, 2020

ACN/ Infobae

No dejes de leer: Armando Manzanero intubado debido al covid-19

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN