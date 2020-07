Falleció el actor venezolano Daniel Alvarado

Este martes, la cadena televisiva Univisión anunció los nominados a la edición de 2020 de los Premios Juventud; la cual se celebrará en Miami, Estados Unidos el 13 de agosto.

Para saber quienes serán los ganadores en las 28 categorías, las fanáticos y quienes apoyen la música; deberán participar a través de la página web en la votación popular desde hoy (7 julio) hasta el 21 de julio en EE.UU y Puerto Rico.

A continuación, te presentamos parte del listado de los nominados al productor que siempre nombran; productores mencionados por los artistas en sus canciones: Chris Jeday & Gaby Music, Dímelo Flow, DJ Snake, Play-n-Skillz; Ovy On The Drums, Sky Rompiendo, Steve Aoki, Súbelo Neo, Tainy y WILL.I.AM.

En La nueva generación – Femenina están Cazzu, Emilia-án, Jessie Reyez, Mariah y Yennis. La nueva generación – Masculina, El Alfa, Jhay Cortez, Lunay, Mike Towers y Rauw Alejandro.

https://twitter.com/SYatraNews/status/1280503432835670016?s=20

Nominados a Premios Juventud 2020

En la vategoría de la nueva generación regional mexicano, se encuentran, Alex Fernández, Carin León, Grupo Firme, Natanael Cano y Neto Bernal.

Como la más picosa canción regional mexicana con letras picosas, se nominaron a; “Amor Tumbado” – Natanael Cano, “Cosas De La Clica” – Herencia de Patrones, “El Amor No Fue Pa’ Mi” – Grupo Firme ft. Banda el coloso; “El Circo” – El fantasma y “Yo Ya No Vuelvo Contigo” – Lenin Ramirez ft. Grupo Firme.

En el Traffic Jam, son “China” – Anuel AA ft. Daddy Yankee, Karol G., Ozuna & J Balvin; “Escondidos” – La adictiva, “Me Quedaré Contigo” – Pitbull X Ne-yo ft. Lenier & El Micha, “No Elegó Conocerte” – Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga; y “Que Tire Pa’ ‘Lante” – Daddy Yankee.

Las más pegajosa y la Mezcla Perfecta

Cuando se habla de los nominados a La más pegajosa en Los Premios Juventud se trata de; “Mi Meta Contigo” – Banda Los Sebastianes; “Pegao” – Cnco Ft. Manuel Turizo, “Ritmo (Bad Boys For Life)” – Black Eyed Peas & J Balvin; “Se Me Olvido?” – Christian Nodal y “Tusa” – Karol G Ft. Nicki Minaj.

En el caso de La Mezcla Perfecta, es decir, la canción con la mejor colaboración, se mencionan a; “China” – Anuel Aa Ft. Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin, “Indeciso” – Reik, J Balvin & Lalo Ebrat; “Pegao” – Cnco Ft. Manuel Turizo, “Qué Maldición” – Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga Ft. Snoop Dogg 5 y; “Qué Pena” – Maluma Ft. J Balvin.

A propósito de la situación acutal, salió la categoría El Cuarentema, en ella se nominaron a; “Cuando Amanezca” – Nibal, Justin Quiles, Danny Ocean, Feid, “Color Esperanza (2020)” – Artistas Mútiples: liderados por Diego Torres; “El Mundo Afuera” – Alejandro Sanz, “El Tiempo Pasa (Cuarentena)” – Farruko, “En Casita” – Bad Bunny, “Es Hora De Unirse”; de la Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga, “Esta Cuarentena” – Abraham Mateo, “I Believe That We Will Win” – Pitbull, “Resistencia” – Kendo Kaponi; y “Tomar Distancia” – Piso 21

Entre los nominados para los Premios Juventud este 2020, también están las categorías; Colaboración OMG, Quiero más, Juntos encienden mis redes, Me llama la atención, #MascotaGoals; #LiveEnCasa, Rompiendo internet y otras.

Con información: ACN/Univisión/Foto: Cortesía

Lee también: Netflix lleva a Hilary Swank a Marte en la serie «Away»

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN