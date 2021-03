Murió hombre tras lanzarse en paracaídas del piso 23 de un edificio en Estados Unidos

Un hombre murió tras lanzarse en paracaídas desde un balcón del piso 23 de un edificio en Panamá City Beach, en el noroeste de Florida, EE. UU. , informaron este martes las autoridades.

La víctima fue identificada como Timothy Ackerman, de 31 años; quien al parecer tuvo problemas con el paracaídas a la hora de abrirlo, dijo la Policía.







El incidente ocurrió el domingo, cuando se había informado que Ackerman se lanzó desde el piso 14, sin embargo, la fuente aclaró que fue desde el piso 23.

En el estado de Florida no se autorizan este tipo de saltos desde edificios, pero sí hay excepciones si un potencial interesado solicita un permiso especial. Este no parecería ser uno de esos casos. Si bien la prensa local ha estado haciendo guardia en la zona; todo parecería indicar que el hombre se encontraba solo al momento del salto, puesto que no se ha visto a las autoridades dialogar con familiares o allegados.

Se trató de un llamado “salto BASE”, que es ilegal en Florida y consiste en saltar desde objetos fijos; utilizando un paracaídas para descender de forma segura al suelo.

El salto BASE significa saltar no desde aviones, sino desde ubicaciones fijas, incluidos edificios, antenas, tramos o la Tierra.

Ha producido impresionantes videos en línea de personas lanzándose en paracaídas desde edificios y voladores con trajes de alas; que se acercan sorprendentemente a las copas de los árboles, en su mayoría grabados fuera de los Estados Unidos.

