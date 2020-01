Museo del Louvre cerrado por manifestantes en París

Al principio, parece un título peculiar, pero el título de esta nota bien pudo ser este otro: «China recompensa a los pescadores que capturaron dispositivos sumergibles espías extranjeros». En otras palabras, los pescadores chinos están recibiendo incentivos del gobierno por “pescar” drones sumergibles autónomos en sus aguas territoriales.

Pero detrás de ese titular en los medios estatales chinos, hay una historia diferente, y más intrigante.

En primer lugar, no fueron dos o tres pescadores los que recibieron premios. Fueron 11, de los cuales destaca una mujer y el resto fueron hombres, quienes encontraron en total siete dispositivos sumergibles.

En segundo lugar, esta no era la primera vez que los pescadores de Jiangsu habían encontrado «drones espías». En 2018, unos 18 fueron recompensados por encontrar nueve dispositivos. También hubo una ceremonia un año antes.

Y en tercer lugar, las recompensas fueron enormes, hasta 500.000 yuanes ($72.000), alrededor de 17 veces el ingreso disponible promedio en China.

Entonces, ¿de dónde vienen estos drones «espías submarinos»? ¿Qué hacen? ¿Por qué son tan valiosos?

Jiangsu es una provincia en el este de China, con una costa de más de 1.000 km de largo.

Se enfrenta a Japón y Corea del Sur, mientras que Taiwán está a unos 800 kilometros al sur. Esta geografía, y la enorme presencia de Estados Unidos en la región, comienza a explicar por qué los pescadores siguen encontrando estos dispositivos.

China no ha revelado de dónde provienen los dispositivos, simplemente sigue diciendo que fueron «fabricados en otros países».

Pero el experto y consultor regional Alexander Neill dice que probablemente provenían de «la Marina de los EE.UU., Las Fuerzas de Autodefensa de Japón o potencialmente Taiwán, que está en una gran área de rivalidad».

En 2009, la Marina de los EE.UU. patrocinó grandes investigaciones en el desarrollo de drones submarinos, ampliamente conocidos como «vehículos submarinos no tripulados” (UUV por sus siglas).

Por su parte, Japón y Taiwan son bien conocidos por sus avances en inteligencia artificial y robótica.

Entonces, habrá que esperar que el gobierno chino haga sus acostumbradas “acusaciones formales” para determinar la naturaleza de esta “amenaza submarina”.

China doesn’t just find underwater drones – it operates them, too.

At the military parade to mark the 70th anniversary of the People’s Republic of China (PRC), the HSU001 was unveiled – a large UUV, possibly capable of… https://t.co/ttYTfXcHOC

— George Abbey Jr (@gwsajr) January 16, 2020