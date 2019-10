Nacionales sacó el poder para eliminar a los poderosos Dodgers (+ vídeos)

Nacionales de Washington remontó con «bat to bat» en el octavo y gran slam de Howie Kendrick en la parte alta del décimo inning para gana el quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de la Nacional ante Dodgers de Los Ángeles 7-3.

La victoria permite a la divisa capitalina disputar la Serie de Campeonato contra Cardenales de San Luis, que más temprano, también de visitante le dio la peor derrota en postemporada a Bravos de Atlanta 13-1.

Dos series donde los favoritos se quedaron en el camino. Nacionales, comodín del Viejo Circuito y San Luis que logró meterse directo en la postemporada el penúltimo día de la temporada regular.

Kendrick dio el grand slam en el décimo para limpiar una serie donde había cometido tres costosos errores y la ofensiva no había aportado mucho.

Ahora le pescó un lanzamiento del relevista y perdedor Joe Kelly para mandarla por encima de la pared del jardín central.

WE'RE PLAYING MONTELL JORDAN ON LOOP ALL NIGHT LONG.#THISISHOWIEDOIT // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/Fm6p3ydO6L

— Washington Nationals (@Nationals) October 10, 2019