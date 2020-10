Nada pasa a tus pulmones si usas tapabocas.

Que le pasa a tus pulmones

Algunas personas no están muy contentas con la política de máscaras obligatorias que está sucediendo en la mayoría de las ciudades. Podemos entender por qué la gente optaría por no usar una máscara facial. No es necesariamente el accesorio más atractivo para lucir, especialmente con todo el polen, el sudor y el maquillaje que puede adherirse a las máscaras.

Sin embargo, aunque todas estas cosas parecen inconvenientes molestos, no es nada comparado con lo que podría suceder después de infectarse con COVID-19.

Pero parece que la verdadera información sobre las máscaras está siendo eclipsada por extraños memes y falsas afirmaciones médicas hechas por los medios de comunicación (¿desde cuándo los escritores de los tabloides informan a los profesionales de la medicina?) parece que tenemos que hacer oír nuestras voces para enderezar alguna información, porque la gente está creyendo algunas cosas realmente extrañas.

Una pequeña acción para prevenir un desastre mayor

En este clima caluroso y húmedo, el sólo usar ropa normal puede sentirse como una carga. Añade una capa de tela ajustada a tu cara, y es una receta para la incomodidad. Muchos se han quejado del acné de la máscara o “mascarilla” mientras que otros se molestan porque la parte posterior de sus oídos se irrita y se vuelve sensible.

Sin embargo, aunque todas estas cosas parecen inconvenientes molestos, no es nada comparado con lo que podría suceder después de infectarse con COVID-19. El uso de una máscara o un protector facial tiene como objetivo reducir las gotas respiratorias potencialmente infecciosas procedentes del aliento exhalado de la persona que lleva la máscara.

Dicho esto, existen algunos mitos que dicen que el uso de máscaras faciales causa daños a nuestros pulmones y a la salud en general. Este es un ejemplo perfecto de noticias falsas, y no hay nada de cierto en esto, así que si estás considerando unirte a una de las ridículas brigadas de protesta de máscaras, tenlo en cuenta.

No dañan tus pulmones

En primer lugar, el uso diario de mascarillas no causa envenenamiento por dióxido de carbono y no daña los pulmones de ninguna manera.

Tampoco reducirá los niveles de entrada de oxígeno y privará a los tejidos del aire, lo que es una condición llamada hipoxia.

Si tienes alguna duda al respecto, puede visitar snopes.com, un sitio de verificación de información de buena reputación que ha desacreditado muchas teorías sobre lo que le sucede a sus pulmones cuando usa una máscara durante un período prolongado de tiempo. La lógica es que si la máscara no es hermética, y si no estás respirando aire reciclado, estarás bien.

Un artículo de un invitado en Forbes, un científico investigador del cáncer confirma que esto es imposible, porque las moléculas de dióxido de carbono son “simplemente demasiado pequeñas para ser controladas por la mayoría de los materiales de la máscara y simplemente pasan a través de ellas”.

En un ejemplo, el autor habló de los cirujanos, que usan máscaras durante horas con niveles normales de CO2 durante las cirugías sin ser afectados. Aparentemente, las moléculas exógenas y otras moléculas gaseosas son incluso más pequeñas que las diminutas partículas de coronavirus.

Las excepciones son esparcidas y pocas

Algunas personas que tienen problemas respiratorios preexistentes, como el asma, pueden argumentar que el uso de una máscara es difícil, pero para la mayoría de las personas, aún así no implicará hipercapnia, o envenenamiento por dióxido de carbono.

Los profesionales de la salud en realidad enfatizan que aquellas personas con asma y vías respiratorias delicadas se aseguran de usar siempre una máscara, ya que sus sistemas inmunológicos están aún más comprometidos.

A menos que pronto vayas a un edificio en llamas o te dirijas a la luna, es probable que el uso de una máscara facial no tenga ningún efecto negativo.

Entonces, ¿qué pasa realmente con tu capacidad respiratoria y pulmones si usas una máscara durante mucho tiempo?

Nada. Nada en absoluto. Y es mejor recordar que aunque tengamos opciones para usar máscaras, hacerlo es lo menos que podemos hacer. Existen millones de enfermeras, médicos y otros profesionales de la salud que arriesgan sus vidas diariamente mientras usan máscaras durante horas y horas hasta que se les hace un moretón en la cara.

Cuándo no usar una máscara

Si estás fuera y cerca de otras personas en público o en una tienda, deberías llevar una máscara. Estos son los pocos casos en los que alguien no debería llevar una máscara:

Si estás haciendo ejercicio, u otras situaciones en las que la máscara puede mojarse

Si tienes un niño pequeño, ya que sus pulmones no están completamente desarrollados

Si tienes una condición respiratoria severa y luchaa por respirar normalmente

Qué hacer si tienes un problema con el uso de máscaras

Nadie te obliga a usar una máscara. Pero cuando se trata de entrar en tiendas y supermercados, puedes esperar que te rechacen. Si quieres que tu piel facial esté libre todo el verano, ¡no salgas de casa! Hay muchos servicios de entrega para conseguirte lo que necesitas.

Si eres un feliz portador de la máscara y conoces a otras personas que dudan en base a la información errónea, por favor, edúcalas con la información correcta, le estás haciendo un favor a todos.

ACN/bb

No deje de leer: Erika de La Vega: no soy ni seré comunista

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN