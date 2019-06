En Naguanagua atenderán pacientes con diabetes mellitus

Pacientes con diabetes mellitus (enfermedad que compromete el sistema cardiovascular), serán atendidos en consultorios dispuestos en la Alcaldía de Naguanagua, gracias al programa de capacitación del Programa Regional de las Enfermedades Endocrino Metabólicas.

Sebastián Herrera, director de Salud del ayuntamiento naguanagüense; explicó que con esta iniciativa se le brindará atención especializada a los pacientes que padecen enfermedades metabólicas.

Herrera, indicó que doctores del consultorio de Naguanagua se forman en el Programa Regional de las Enfermedades Endocrino Metabólicas; ofrecido en las instalaciones del Centro Hospitalario Enrique Tejera (Chet).

El director del salud señaló que con esta iniciativa “podremos municipalizar el programa metabólico para que los pacientes que sufren de estas enfermedades crónicas; reciban atención especializada dentro de los consultorios de medicina preventiva de la alcaldía de Naguanagua”.

Asimismo, sostuvo que durante cuatro semanas, los galenos serán capacitados por la directora del Programa Regional Endocrino Metabólico, Nancy Matos; quien con sus actitudes y destrezas le aportará al personal los fundamentos indispensables para evaluar; tratar y medicar a los pacientes que sufren de diabetes mellitus tipo 1y 2.

De igual forma, notificó que el Programa Regional de las Enfermedades Endocrino Metabólicas hizo entrega de los glucómetros que serán asignados para los consultorios del municipio; además se comprometieron a realizar suministros mensuales de las cintas correspondientes para glucómetros y la donación de algunos tratamientos orales de metforminas e Insulinas.

“Muy pronto podremos atender a los naguanagüenses desde nuestros consultorios de medicina preventiva; con una atención oportuna y certificada sin tener que salir del municipio”, agregó Herrera.

¿Qué es la diabetes mellitus?

La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas; no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Quienes padecen este trastorno tienen más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Con información: ACN/Nota de Prensa Alcaldía de Naguanagua

