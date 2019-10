La NASA insinúa que el primer astronauta en Marte podría ser una mujer

El viernes pasado, el Director Ejecutivo (CEO) de la NASA, Jim Bridenstine, dijo que el primer astronauta en caminar sobre Marte podría ser una mujer.

Cuando la NASA envíe humanos a la luna por primera vez en más de medio siglo, un astronauta afortunado pasará a la historia por convertirse en la primera mujer en pisar la superficie lunar.

Entonces no pasará mucho tiempo antes de que veamos a la primera mujer en Marte, y ella podría vencer al primer hombre allí, según afirmó el administrador de la NASA Jim Bridenstine.

«Podríamos ver que la primera persona en Marte sea una mujer», dijo Bridenstine a periodistas el viernes (18 de octubre) durante una conferencia de prensa sobre la primera caminata espacial para mujeres.

«Creo que podría muy bien ser un hito histórico», agregó el Administrador de la NASA.

La NASA actualmente no tiene planes concretos para el aterrizaje de humanos en Marte, la luna es la prioridad de la agencia; pero Jim Bridenstine dijo que el primer aterrizaje tripulado en Marte podría ocurrir en algún momento de la década de 2030.

Mientras tanto, la compañía privada de vuelos espaciales SpaceX está trabajando en su cohete colonizador de Marte de la nave espacial; que podría ayudar a la NASA a enviar a esos astronautas pioneros al Planeta Rojo.

«Si mi hija de 11 años se sale con la suya, tendremos una mujer en Marte en un futuro no muy lejano», dijo Jim Bridenstine.

Agregó que quien terminará yendo a Marte es probablemente demasiado joven aun para haber sido seleccionado para unirse al cuerpo de astronautas de la NASA.

Sin embargo, la primera mujer en la luna probablemente será seleccionada del grupo actual de astronautas activos de la NASA.

La NASA aún no ha anunciado quién será la primera mujer en la luna, pero sea quien sea, está programada para aterrizar en 2024.

Esa misión de alunizaje es parte del programa Artemis de la NASA, que es el precursor de la agencia para establecer una presencia humana permanente en la luna; algo que puede ayudar a allanar el ansiado camino hacia el planeta rojo.

