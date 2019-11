¡Zarpa el barco! Navegantes del Magallanes listo para recibir a Bravos

Rafael Nadal regresó al número uno del planeta tenis. Lo que ya estaban cantado desde hace semanas, se hizo oficial este lunes, desplazando a Novak Djokovic.

Pero ese trono del ranking ATP, que lo perdió exactamente el 4 de noviembre de 2018, podría ser por dos semanas, luego del Torneo de Maestros de Londres.

Sus problemas abdominales, que lo apartaron antes de jugar su partido en semifinales del Masters 1.000 de París, que a la postre lo ganó su archirival serbio, podría ser su piedra de tranca.

El resto era formalismo y este lunes oficializaron su regreso a la más alto del ranking ATP.

Nadal de 33 años de edad se convirtió en el segundo jugador más veterano que ostenta ese puesto, superado por el suizo Roger Federer, que lo izo a los 36 en 2018.

«Prefiero ser el No. 1 que el No. 2 y el No. 2 que el No. 3. Y acabar el No. 1 del mundo el año es algo especial, me encantaría que ocurriese”, reconoció el español.

«Mi prioridad es organizar mi calendario para jugar el máximo posible. Si con ese calendario al final de la temporada soy el número uno, estaré muy contento«, agregó.

Entre Nadal y Djokovic lo separa apenas 640 puntos, en otras palabras nada. Una de las formas de seguir en lo más alto llegar por lo menos a la final londidense, aunque también hay otros tornos que podrían servirle para alcanzar el objetivo.

El torneo londisense comienza el próximo 10 de noviembre y la final está pautada para el 17 del mismo mes.

Por su problemas abdominales, será este martes cuando Nadal reciba el informe médico para saber si está en las condiciones de participar, aunque dicen que lo hará así sea en sillas de ruedas.

Si logra competir será una dura lucha con Djokovic; además de lograrlo también sería el segundo jugador con más edad en cerrar como número en un año.

En 2008 su primer N° 1

La primera vez que fue número sucedió el 18 de agosto de 2008, en las Olimpíadas de Pekín, donde estuvo por 46 semanas (5 de julio de 2009).

Retomó la azotea ATP en seis oportunidades más, la primera entre el 7 de junio de 2010 y el 3 de julio de 2011 y la última del 25 de junio al 4 de noviembre de 2018.

El tenista ha estado como número uno mundial en algún momento, en nueve de los últimos doce años (2008-2011, 2013-14 y 2017-19).

Lleva 51 triunfos este año

Solo en 2019 Nadal suma 51 victorias, caídas y cuatro títulos, donde incluyen su duodécimo Roland Garros, su cuarto US Open, su noveno Masters 1.000 de Roma y su cuarto en Montreal.

Djokovic no le pierde pisada

Rafael Nadal regresó al número uno, al desbancar a Djokovic que el domingo ganó su quinto Masters 1.000 de París al canadiense Denis Shapovalov (6-3 y 6-4).

Tras 52 semanas en la azotea, este año el serbio incluyó en su vitrina los grands slams de Australia y Wimbledon, dos Masters, Madrid y París y un torneo en Tokio con 53 triunfos en total. más que cualquiera.

¿Cómo recuperaría la cúspide?. Ganando el Torneo de Maestros y que Nadal no llegue a la final.

Eso colocaría al lado del estadounidense Pete Sampras como los únicos en terminar seis temporadas como número uno.

