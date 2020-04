Netflix la plataforma favorita en esta cuarentena

En estos tiempos donde en donde tienes que estar en cuarentena para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), los servicios de streaming se han convertido en el mejor aliado para que las personas puedan permanecer en sus casas.

Actualmente la plataforma de netflix es la más popular durante la cuarentena.

Ya que los cines están cerrados debido a la pandemia, los servicios de streaming es el favorito de muchos.

El streaming es una forma fácil de disfrutar videos online a través de una opción que te permite ver contenido; de manera segura, en cualquier dispositivo conectado a Internet, puede ser tablet, computadora, celular, consola de videojuegos o televisor smart.

Aunque plataformas como Amazon y Disney Plus han hecho lo que está en sus manos para atraer más suscriptores, pero, el pionero en estos tiempos es Netflix.

La batalla por la mejor plataforma de streaming esta ruda, con tantas compañías queriendo ser una de las favoritas por los usuarios.

De este modo, Netflix se ha visto en aprietos para mantener su título del ‘gigante de streaming’.

Ya que hay diversos catálogos que ofrecen plataformas como Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV, Disney Plus; ha hecho que su perspectiva se amplifique y decidan cuál es su preferida.

De acuerdo con Comic Book, HighSpeedInternet.com realizó una encuesta a 500 personas, sobre sus consumos de plataformas de Streaming, y Netflix sigue siendo el servicio favorito entre los usuarios.

Netflix el favorito durante la cuarentena

El servicio de streaming Netflix es la más popular y ofrece un variado catálogo de series y películas locales e internacionales sin interrupciones ni comerciales.

Desde el año pasado se puede pagar netflix con criptomonedas, a pesar que algunos usuarios del servicio de series mantienen dudas al respecto.

A través del monedero digital Uphold se puede obtener el servicio de Netflix, y se paga con Bitcoin; para logar esto abres una cuenta en el mencionado monedero y desde allí puedes manejar tus bitcoins fácilmente.

Netflix en Youtube

De este modo, la compañía Netflix subió este viernes a su canal oficial de YouTube más de 30 episodios de documentales y películas para verlas gratis.

Entre los documentales que puedes ver en YouTube, se encuentran Our planet, Abstract: the art of desing, Explained y Babies.

En tanto, la empresa de streaming agregó seis películas para ver de forma gratuita: Knock down the house, Zion, Period. End of sentence, Chasing coral, 13TH y The white helmets.

