Netflix lidera las nominaciones a los Critics Choice Awards

Continúa la temporada de nominaciones a los premios de series de televisión y cine de las principales asociaciones profesionales de Estados Unidos.

Después de los Globos de Oro le llega el turno a los Critics Choice Awards.

La plataforma de streaming Netflix ha hecho historia por dominar las nominaciones a los 26th Critics Choice Awards (CCA) con cuatro reconocimientos a la mejor película.

Netflix lideró con 24 nominaciones por sus películas, incluidas Mank, Malcolm & Marie, Da 5 Bloods y The Trial of the Chicago 7.

La cinta de David Fincher, “Mank“, es la favorita de los Critics Choice Awards. Protagonizado por Gary Oldman, el largometraje recibió 12 nominaciones, entre las que se encuentran Mejor Película y Mejor Actor.

Además, la plataforma para la que se realizó el filme, Netflix, ocupa el primer lugar en nominaciones, con 72, seguida de HBO/HBO Max, con 24, y Amazon Studios, con 18, para la entrega que reconoce lo más destacado del cine y televisión en Estados Unidos de 2020.

En cuanto a los grandes estudios tradicionales Focus Features alcanzó 12, Warner Bros 10 y Universal Pictures 9, entre otros, luego de un año marcado por la pandemia del Covid-19, reseñó El Nacional.

Para el cine el segundo lugar en el tablero lo tiene Minari con 10 nominaciones, mientras que del lado de las series, lideran Ozark y The Crown con 6 cada una.

Los ganadores serán revelados en vivo en The CW el domingo 7 de marzo de 2021 y será transmitida por TNT. Y la estrella Taye Diggs regresará como presentador.

