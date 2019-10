Niña de 10 años falleció al ser lanzada desde una atracción de feria

Una niña de 10 años murió después de se lanzada desde una atracción de feria, en un parque de diversiones instalado para el festival de la cosecha en el sur de Nueva Jersey durante el fin de semana, dijeron las autoridades.

Las autoridades fueron llamadas al Festival de la Cosecha, del Municipio de Deerfield en el condado de Cumberland (New Jersey,EE.UU.), después de que la niña fue lanzada desde una atracción de feria conocida como «Wisdom Super Sizzler» el sábado por la noche, dijo la policía estatal.

La niña fue trasladada en avión al hospital de la Universidad de Cooper, donde fue declarada muerta poco después, dijo la policía.

El nombre de la niña no fue revelado de inmediato. La causa y las circunstancias de su muerte siguen bajo investigación, indicó la policía.

La administración festival dijo en su sitio web que las atracciones fueron proporcionadas por Skelly’s Amusements; que dijo en su página de Facebook que estaba «absolutamente desconsolada» por la muerte.

“Las palabras no pueden expresar nuestros sentimientos y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia y los seres queridos del individuo. Le pedimos que los tenga en sus pensamientos ”, decía el comunicado.

La empresa Skelly’s Amusements, fundada en 1956 y que ofrece paseos, juegos y concesiones de alimentos para ferias; carnavales y festivales, dijo que está «cooperando plenamente» con las investigaciones; de la policía estatal y la unidad de carnaval y atracciones en el Departamento de Asuntos Comunitarios del estado.

Los organizadores del festival cancelaron el desfile del domingo y dijeron que los juegos mecánicos y los juegos se cerraron temporalmente; hasta que finalice la inspección estatal de los juegos. Todos los demás eventos programados del festival continuarían.

Los organizadores también extendieron sus pensamientos y oraciones a la familia y dijeron que el festival permanecería abierto; «para ofrecer un lugar para que la comunidad se uniera a raíz de esta tragedia».

Skelly dijo anteriormente que, según las investigaciones preliminares, había sido «autorizado para operar los paseos restantes» en el festival.

