Ningueado & prostituído

Ninguneado & prostituido: Por Josué D. Fernández A.

Lo que no lograron los enemigos del Libertador; en Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela; lo han hecho posible sus «nuevos mejores amigos» bolivarianos; al convertirle en insignificante cero a la izquierda; ninguneado y prostituido, en dominios de la tiranía de su país natal. Una cara grotesca del Bolívar rematado quedará de estampa; de la profanación burlona encargada por el apodado comandante eterno, en 2010; bajo la coordinación y complicidad del español José Antonio Lorente, médico forense; y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada.

«El Pachano» que encabeza esta entrada fue la primera moneda de oro venezolana; (acuñada en 1886, 1887, 1888 y 1889); invertida aquí hacia la izquierda, superpuesta en consecuencia; en la gráfica de la descabellada exhumación del cadáver del Libertador de la Patria; relevante mediocridad del «Socialismo/Comunismo Siglo XXI»; según canto del experto en fusilamientos, ruinas económicas y sociales, el dictador Fidel Castro, antes de morir. La memoria de lo que fue aquel pachano de oro merece continuar rondando por milenios; como evidencia del daño prolongado al país; y cuya recuperación seguramente llevará más esfuerzos que los requeridos para destruirle. Advertencia aparentemente inútil en la España «a lo garzón»; donde ahora también plagian despojos de fosos cubanos de fusilamientos, ruinas, económicas y sociales.

Una alcancía llena de la moneda venezolana como fue la opción de los abuelos; es pieza invaluable de museo; y aún más mientras perdure la perversión en la dictadura desagradecida que uso a Bolívar; como muleta para estafar a desprevenidos. Luego, se desentendería de la veneración al prócer; y de los que cerraron los ojos a su propia desgracia. La alcancía como medio preventivo no llegó entonces a considerarse; como tabla salvadora, debido al encandilamiento provocado; por un encantador de dóciles borregos, con remoquete posterior de Comandante Eterno.

El Bolívar regresará de ese destierro como basura; al que está sometido ahora por el lavado de dólares del narcotráfico y la corrupción; al igual que le obligan las fantasías de petros y bitcoins de la propaganda de la tiranía. Todavía resultaría hoy de menor costo el intentar llenar una alcancía con bolívares viejos; carentes de valor expreso de cambio, pero de cara referencia, segura, en los tiempos por delante. El comienzo de 2020 ha traído señales de posibilidades auténticas del pueblo honrado; para hallar dirigentes que den la talla de decencia indispensable; para enrumbar a la nación hacia el norte extraviado en 1998.

Con restitución del brío de la población tal vez se rescataría la promesa de abundancia indeleble en el escudo de las monedas de Venezuela. Pero, la situación actual desborda el plano patético, al extremo de la total desaparición del lado del Arauca venezolano de aquellos centavitos de felicidad, famosos en la composición musical del maestro Héctor Ulloa “don Chinche”, quien murió en 2018 en su finca cerca de Bogotá, y ahora viene al recuerdo en la voz de Jaramillo.

Narrativa oral y música en:

Esta entrada aparece publicada con la firma de Josué D. Fernández, en su columna ALCANCÍA, en «Acento News», periódico quincenal de Miami, Florida, EE.UU, en la edición Nº 5, 2da. Quincena enero 2020.

Comentarios: Regina Mizrahi – ¡Excelente! Una descripción de lo que fue y lo que es nuestra Venezuela. Del daño hecho a nuestro Libertador Simón Bolívar… Todos esos asesinos, ladrones y narcotraficantes, cubanos y venezolanos deben tener un último viaje: el infierno, al lado de Castro y el innombrable!. Amigo ¡su y análisis es muy claro!

Josué D. Fernández A. Tu comentario me obliga a resistir para no bajar la guardia. Gracias.

