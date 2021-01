Niños murieron al participar en reto del «ahorcado» en TikTok

En los últimos meses, la red social TikTok, es usada por la mayoría de los jóvenes, incluyendo a niños, quienes han querido imitar tanto bailes como retos y uno de ellos es el del «ahorcado», el cual ha cobrado la vida de dos niños.

El problema sobre lo que ha ocurrido, es cuando empiezan a hacerse virales retos peligrosos que pueden acabar en la muerte de un o varios; como ha pasado en días recientes.

El reto antes mencionado, lleva por nombre el «blackout challenge» (desafío de desmayo), el cual es un tipo de juego que consiste; en colocarse un cinturón en el cuello, apretarlo hasta perder el conocimiento y quitárselo en el último momento mientras se graban con sus teléfonos o tablet.

Fue el caso de una niña de 10 años, quien falleció en Italia la semana pasada a causa de una asfixia, cuando decidió participar en este reto. «La pequeña colocó un cinturón de albornoz alrededor de su cuello que acabó con su vida», reseñaron medios locales.

La nacida en la ciudad de Palermo, fue hallada en el baño de su domicilio por su hermano de cinco años; donde ató el cinturón del albornoz a su cuello y a un radiador. Con ellas suman dos niños que murieron luego de hacer este reto de TikTok.

Ante esta lamentable pérdida, el gobierno de Italia ordenó a TikTok bloquear de inmediato las cuentas de aquellos usuarios menores de 13 años; al menos hasta el próximo 15 de febrero.

Fue así, como representantes del organismo italiano encargado de la protección de datos personales (GPDP) estableció el mismo viernes por la noche; el «bloqueo momentáneo de todos los perfiles de los usuarios de los que no se tenga información sobe su edad».

En ese mismo momento, los dueños de la red social emitieron un comunicado que dice «La seguridad de la comunidad TikTok es nuestra máxima prioridad; estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar en toda investigación”.

Un caso parecido ya había ocurrido, pero en noviembre de 2020, cuando un niño de 12 años falleció en Chile a causa del mismo reto; quien fue hallado sin vida en su habitación al lado de un temporizador.

“Nos deja un vacío, mi corazón está destrozado. Me voy a llevar esto a la tumba”, expresaron los padres del menor en una entrevista; donde argumentaron que su hijo, no tenía antecedentes de algún tipo de depresión o similares.

De esta manera, dos niños son los que se conocen que murieron a causa de participar inocentemente en este reto del ahorcado de TikTok.

A través de Facebook, una madre publicó unas fotos del cuello de su hija donde se observa la marca que la dejaron en el cuello; los cordones de las persianas que utilizó para llevar a cabo el reto.

“Gracias a Dios que estaba allí cuando sucedió. No me lo puedo imaginar. ¿Y si no hubiera estado allí en ese momento?; ¿Y si hubiera ido al baño? ¿Y si hubiera ido a comprar algo afuera?”, así escribió desesperada Mara Ordinario en su perfil.

