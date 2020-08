Conoce los nominados a los premios MTV VMAs 2020

Los premios y nominados a los MTV VMAs 2020 contarán con artistas increíbles, presentaciones fabulosas; momentos inolvidables y los mejores looks desfilando en la red carpet.

A pesar de la pandemia, la gala se celebrará el próximo 30 de agosto en vivo desde la ciudad de Nueva York; en el Barclays Center.

Además, como el coronavirus es parte de nuestras vidas, eso inspiró a la creación de dos nuevas categorías; la primera de ellas es Mejor Vídeo Desde Casa y Mejor Actuación Durante La Cuarentena.

La salud y seguridad de los artistas, fans, los trabajadores y miembros de la industria musical es de máxima importancia. Los productores del Barclays Center están tomando todas las medidas necesarias junto a las autoridades locales.

Conoce los nominados a los MTV VMAs

Las artistas que lideran como nominados a los premios MTV VMAs son Lady Gaga y Ariana Grande; con nueve cada una, incluido el dueto «Rain On Me» que podría ganar como video y canción del año.

También, Billie Eilish y The Weekend tienen seis candidaturas cada uno, luego Taylor Swift cinco nominaciones. En el caso de los latinos, J Balvin recibió cuatro nominaciones, tres a mejor vídeo latino; y otra por su participación en «Ritmo (Bad Boys For Life) con Black Eyed Peas.

De igual manera, a Mejor videoclip del año los nominados son además de «Rain On Me»: «Everything I Wanted” de Billie Eilish; “Blinding Lights” de The Weekend, “The Man” de Taylor Swift, “Life Is Good” de Future ft. Drake; y «Godzilla” de Eminem ft. Juice WRLD.

Como nominados a Artista del Año, se encuentran Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion; Post Malone, Da Baby y The Weeknd.

Por su parte, a Mejor vídeo latino, J Balvin es el favorito con tres menciones; una por «Amarillo» y las otras dos por una colaboración con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y Karol G en «China»; así como con Maluma en «Qué Pena».

Entre los nominados a los premios MTV VMAs no podía dejar de ser mencionada la canción «Tusa» de Karol G y Nicki Mianj; seguida de «Yo Perreo Sola» de Bad Bunny y “Mamacita” de Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul.

Asimismo, la cantante española Rosalía, este año recibió una nominación por la edición de «A Palé». Al igual que en otras categorías técnicas, resultaron nominadas las estrellas pop Billie Eilish y Taylor Swift, por ser directoras de sus videos «xanny» y «The Man». A la que se suma, el rapero A$AP Rocky por la dirección de arte de “Babushka Boi”.

