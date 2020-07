Zigzag de Guaco se digitaliza de la mano de «Cae Group»

El periodista cubano Ismael Cala, regresa a la televisión con entrevistas a personalidades, tras cuatro años de ausencia.

El comunicador que es recordado por su famoso programa Cala en la cadena CNN en español; vuelve motivado en parte por los efectos de la pandemia en sus empresas.

«En los últimos cuatro años me convertí en una especie de nómada. Hubo años que no pasé más de tres días en mi casa. Fue algo que me encantó. Me dio nuevas herramientas, fui a lugares maravillosos y conocí a gente increíble»; indicó Cala desde su departamento en Miami.

El periodista y empresario describió lo que ha sido su vida después de que se despidió de la audiencia que durante cinco años y medio lo había acompañado en la pantalla de CNN. «Creamos empresas que giran en torno a los principios de ‘mindfulness’, salud mental y bienestar; que me han ayudado a lo largo de mi vida. Meditación, autoconocimiento y autoayuda».

Sin embargo, la pandemia lo aterrizó y lo ancló en Miami. También produjo una especie de «tsunami» de cancelaciones.

Ismael Cala regresa a la televisión

«Estaba en Costa Rica cuando nos dimos cuenta de lo que venía y Mega TV tenía tiempo conversando conmigo para que regresara a la televisión»; recordó Cala al hablar de mediados de marzo.

«Me di cuenta de que este era el momento para ver explorar la posibilidad; y el resultado me tiene muy contento», afirmó.

El resultado se trata de Cala, un programa de variedades de una hora; en el que combina el periodismo, la opinión, los consejos y el entretenimiento.

«El concepto es ofrecerle al público; contenido que los haga irse a dormir con una sonrisa en los labios”, reveló.

Eso no significa alejarse de las noticias: “En estos momentos en particular es importante saber lo que está pasando”; reconoció, pero para Cala “todo es cuestión de perspectivas”.

Los primeros días

MegaTV, propiedad de Spanish Broadcasting System (SBS), Inc., es una operación de televisión con distribución en señal abierta, cable, satélite y afiliadas en Estados Unidos y Puerto Rico. Compite con Estrella TV por el tercer lugar de sintonía entre las cadenas de TV de habla hispana.

Aunque la mayoría de las televisoras han decidido realizar las transmisiones de los programas en vivo desde casa; el periodista cubano decidió “ofrecerle al público un producto de alta calidad”.

Esto implica escenarios, luces, sonido y cámaras profesionales; por lo que se traslada diariamente a los estudios.

Emilio y Gloria Estefan como padrinos





El primer programa, transmitido el 20 de julio, contó con la presencia de la primera pareja del espectáculo en Miami; Emilio y Gloria Estefan, quienes son los padrinos de esta edición de “Cala”. Ambos fueron los encargados de cortar un listón verde alrededor de la escenografía.

“Este programa me permite sumar lo que aprendí y desarrollé en CNN y sumado a las vivencias posteriores”; consideró Cala, quien busca demostrar, además, que se puede hacer periodismo serio “como el de antes”, sin que solo se enfoque en temas duros o lleve a conclusiones angustiantes.

ACN/Panorama

