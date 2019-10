El norte de California se prepara un mega-apagón histórico

Una compañía eléctrica ha comenzado a cortar la electricidad a alrededor de 800,000 hogares, negocios y otros lugares en el norte de California, en un intento por prevenir incendios forestales.

Se espera que grandes extensiones del área de la Bahía de San Francisco, aunque no la ciudad misma, se vean afectadas.

La compañía de servicios públicos de la región, Pacific Gas and Electric (PG&E), advirtió que el cierre podría durar varios días. La medida ha provocado la ira de los residentes de la zona.

Con pronósticos meteorológicos que pronostican fuertes vientos, el movimiento tiene la intención de evitar el riesgo de que las líneas eléctricas caídas enciendan el tipo de incendios forestales que han devastado grandes áreas del estado en años anteriores.

«Las condiciones están maduras: combustible seco, vientos fuertes, evento cálido. Cualquier chispa puede crear un evento significativo», dijo Ray Riordan, director de la Oficina de Manejo de Emergencias en San José; durante una conferencia de prensa el martes.

El enorme incendio forestal ocurrido en la ciudad de Paradise el año pasado quemó unos 610 kilómetros cuadrados y dejó 86 personas muertas.

Una investigación determinó que el mal mantenimiento del equipo de PG&E fue el culpable de iniciar el incendio, el más mortal en la historia de California.

La empresa también fue acusada de incendios mortales en el 2017. Las demandas posteriores llevaron a la empresa que cotiza en bolsa a declararse en bancarrota en 2019; un proceso que todavía está en curso.

PG&E es el único proveedor de gas y electricidad para gran parte del norte de California, por lo que la gran mayoría de los consumidores de la región no tienen una fuente alternativa de energía.

«Hemos experimentado una temporada de incendios sin precedentes en los últimos dos años», dijo Tamar Sarkissian, una portavoz de PG&E; hablando con la cadena CBS News, socia de la BBC.

«Y lo que aprendimos de eso es que debemos tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de nuestros clientes y las comunidades a las que servimos. El corte de energía de seguridad pública es uno de los muchos pasos que estamos tomando», afirmó Sarkissian.

