Notitarde se ha convertido en un perverso pasquín en contra el desarrollo de Carabobo

El pasado lunes el primer mandatario regional, Rafael Lacava denunciaba a través de sus diversas redes sociales que “Nuevamente el laboratorio de manipulación anti gestión de los que manejan Notitarde se activa para intentar manipular lo qué pasa en Carabobo. No será con titulares de un pasquín que nos van a derrotar. Recuerden que la gente no olvida de donde vienen ustedes y ya no son manipulables”. Esta categórica denuncia revelaba la insistente intención de esta casa editorial, de este disminuido Notitarde en su afanosa intención por desvirtuar la gestión gubernamental que a diario se lleva adelante en Carabobo y que apunta a su definitiva consolidación.

De igual forma a través de nuestra columna SINSECRETOSCB hemos señalado, que esta terca y estéril actitud es avalada y tutelada por supuestos empresarios, envueltos en los últimos tiempos en toda una suerte de festín de oscuras y escabrosas situaciones, algunas de ellas aún ventilándose en diferentes tribunales de justicia, como lo son José Rodríguez y Ramón Carrasco, que dicen encabezar la junta directiva del matutino y que tan solo son los receptáculos de estrictas instrucciones giradas por los más “ilustres” representantes de aquellas fuerzas obscuras y malignas del pasado reciente en Carabobo, de aquellos que pudieron y no hicieron, quienes de manera humillante, utilizan a este binomio de presuntos empresarios, envueltos en todo tipo de peligrosas y hasta delictivas mañas para plasmar en el Notitarde sus ataques contra una óptima y eficiente gestión de gobierno que se lleva a cabo en este Nuevo Carabobo y ahora con mayor énfasis ante el anuncio realizado por Rafael Lacava donde ratificaba su indeclinable vocación de reelegirse como primer mandatario en los próximos comicios regionales.

Parecen no entender que este pueblo, está entidad, está región está definitivamente vinculada con el tránsito gubernamental que se lleva a cabo en Carabobo bajo el liderazgo de Rafael Lacava. Subestiman y descalifican la voz sabia del común, que ya no puede ser fácil o dócilmente manipulada por el criterio, por la desdicha de un pequeño grupo de irremediables fracasados que esconden sus rostros, no solo bajo el logo del Notitarde, sino igualmente en las ilícitas actividades de empresarios que dicen dirigir el matutino.

