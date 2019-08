Nueva explosión masiva en Rusia: estalló depósito de armas (+Video)

Este viernes, se han recibido nuevos informes acerca de una explosión en un depósito de municiones militares en Siberia, con informes iniciales que sugieren que al menos cinco personas resultaron heridas.

La nueva explosión en Rusia, se produjo después de que el arsenal del depósito de armas cerca de la ciudad de Achinsk, en la región de Krasnoyarsk, en el este de Siberia, fue alcanzada por un rayo.

La agencia de noticias Tass de Rusia, informó que hubo cinco víctimas. Algunos informes sugieren que dos personas han muerto, pero no se ha confirmado oficialmente ninguna de estas versiones.

Los funcionarios médicos, le dijeron a la agencia que una de las víctimas es una mujer mayor, mientras que las otras cuatro víctimas son dos policías y dos miembros del ejército, quienes están gravemente heridos.

New explosions reported at military unit near Kamenka village of Achinsk district of Krasnoyarsk Krai of Russia. Another evacuation ongoing https://t.co/M6b3jMvoU8 #Russia pic.twitter.com/ElPJPLrhYW

— Liveuamap (@Liveuamap) August 9, 2019