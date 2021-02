El nuevo arrebato de Pancho o la Oscuridad fulminante

César Burguera

@CESARBURGUERA

La incurable patología. Nuevamente aparecen los remunerados mercenarios. Este dinámico año electoral los estimula a emprender la terca y estéril manía de tratar de comprometer la gestión de gobierno que se desarrolla en este Nuevo Carabobo y que lleva adelante Rafael Lacava. No perdonan el éxito, ni aceptarán la transformación de una entidad federal que ellos, los mismos de siempre, los perennes fracasados dejaron en el más deprimente y oprobioso abandono con una larga estela de irregularidades y corrupción. Pero esta enfermiza iniciativa de tratar de descalificar a este Nuevo Carabobo y Rafael Lacava no es de nueva data. Corría el año 2017 y desde Caracas, desde la dirección nacional, con encuestas en mano, se tomaba la drástica decisión de comunicarle a Pancho que su reelección era improbable, que los números lo ubicaban en inéditos porcentajes de rechazo y de desaprobación. “Eres odiado en tu propio estado”. De nada le valieron a Pancho todas las escondidas y desleales prácticas de entenderse con sectores de oposición durante todo su nefasto paso gubernamental, algunos de ellos en la actualidad prestándose para la nueva arremetida de injurias y agravios contra este Nuevo Carabobo y que se paseaban alegres, saltarines en los pasillos como asiduos visitantes al Capitolio de Valencia. Al enterarse de la demoledora decisión partidista y convertido Rafael Lacava en el abanderado del proceso revolucionario en Carabobo, se produjeron los irreversibles efectos de ira, cólera y frustración en Pancho y así conjuntamente con su caterva de incondicionales adulantes emprendieron la labor de tratar de impedir la victoria de Lacava en los comicios regionales, les atormentaba la sola idea de observar cómo en el histórico Campo de Carabobo, escenario de la bicentenaria batalla, el presidente Nicolás Maduro imponía la banda de primer mandatario regional a Rafael Lacava. Ante ello un desleal Pancho convocaba a importantes dirigentes, alcaldes y parlamentarios de la oposición, asesoraba diariamente al famélico candidato que enfrentaría a Lacava en aquellos comicios regionales del 2017. “Cuenta con nosotros” le repetía Pancho insistentemente al ingenuo abanderado opositor, que con sus notorias e inocultables carencias, llegaba a regocijarse al escuchar del mandatario saliente la lapidaria frase: “Te haremos gobernador de Carabobo”. Igualmente las instrucciones llegaban a ser precisas para algunos ambiguos alcaldes de turno: “Deben trabajar brazos caídos por la candidatura de Lacava y no lo acompañen en ninguna de sus giras” y dirigiéndose directamente a uno de ellos le señalaba: “Tu te encargarás directamente de conformar la sistemática “Cachua” en el eje oriental de Carabobo. Lo que nunca advirtieron, Pancho y su caterva, es que Rafael Lacava, en tan solo meses, con una impecable campaña electoral se había granjeado la confianza y compromiso de todo un estado. Al final los resultados de aquella histórica elección fueron la definitiva bofetada a los descubiertos conjurados, pero igualmente los primeros síntomas de la incurable patología por confeccionar campañas de descrédito y descalificación para comprometer el definitivo rumbo de este Nuevo Carabobo.

La nueva modalidad. La febril etapa de su insalvable dolencia y frustración, los ha llevado a desarrollar, a inicios de cada año, cualquier mal elaborada parodia, la burda treta por desprestigiar la huella que se ha venido gestando, con denodado esfuerzo, en este Nuevo Carabobo. Anualmente, ante el estrepitoso y recurrente fracaso, cambian de mercenarios. En este esperanzador 2021, año de comicios regionales, la bufa caricatura consiste en atacar a emblemáticos alcaldes del estado con la desvariada idea de socavar el blindado liderazgo de Rafael Lacava. Para ello cuentan con el concurso de sus siempre aliados opositores, hoy flamantes candidatos a cualquier cargo de elección popular y que se hacen eco de la manipulada descalificación. Es Pérez Silva, el tropical e impuntual “Baltasar” tratando de dar cátedras o lecciones de comportamiento a una leal y consecuente base revolucionaria que lo detesta. También arriba el desmentido Armando Amengual, candidato de Unión y Progreso, organización política de Eduardo Fernández y Miguel Cocchiola, que con sus 3500 votos del 6D se atreve a proclamar supuestas Juntas de Emergencia Regional, pero en privado solicitar todo tipo de prebendas para su personal entorno. Por cierto un irreconocible Amengual, con su mirada extraviada dice ser el único vocero e inminente candidato de Henry Ramos, Manuel Rosales, Henrique Capriles y Juan Guaidó. Pero lo realmente cínico surge por parte de varios candidatos a la alcaldía de Valencia que señalan irregularidades y públicamente cuestionan la eficaz gestión de Alejandro Marvez, lo que parecen convenientemente olvidar es que son los mismos que ejercieron funciones protagónicas y de dirección en la pasada gestión del ayuntamiento capitalino, eran los privilegiados funcionarios que se apropiaron de inmensas cantidad de recursos, siendo los responsables del mayor saqueo y ultraje que se haya sometido a la ciudad de Valencia.



El nuevo mercenario. En el rebuscado objetivo y escenario de hacer despiadado ensañamiento contra nuestros alcaldes de la revolución, con la idea fija de vulnerar la consolidada comunión e indisoluble vínculo entre Rafael Lacava y Carabobo, Pancho y su adulante caterva son nuevamente alcanzados por la desesperación, las encuestas los atormentan y lo condenan, saben de la irrefutable realidad. Ante lo inminente empezaron una delirante búsqueda de un nuevo mercenario. La caterva, luego de desechar al desequilibrado y medicado Lucky, dirigió sus esfuerzos y recursos por captar a un periodista residente en la ciudad de Miami para que, sin recato alguno, no solo dirigir el directo ataque contra nuestros alcaldes, sino de igual manera someter al entorno familiar a un indignante escarnio público. Es buscar la lapidación moral. El periodista sucumbe ante la lucrativa oferta e inmediatamente inicia la tarea encomendada replicando las injurias y agravios con esa seguridad que oferta estar cómodamente radicados en el exterior, olvidando que sus raíces familiares y bienes se encuentran en territorio patrio. El fantoche periodista alega que forma parte fundamental de un supuesto equipo editorial del matutino Notitarde, como justificando la siempre irregular conducta de los jornaleros de Pancho, José Rodríguez y Ramón Carrasco, sumándose como útil títere, circunstancia que conoce a cabalidad, ya que su único mérito en su pasantía periodística en Carabobo es haber servido como insustituible andadera o carretilla a aquel añejo director del diario, hoy sumido en la soledad y el vino, cuando culminaban las extensas y nocturnas juergas colmadas de alcohol y excesos. Ahora, en su condición de sumiso peón, repite toda suerte de falseadas irregularidades y hasta con estricta obediencia a su nuevo patrón, nos relata de inexistentes candidaturas a la gobernación del estado. Se le ha escuchado a través de la vía telefónica exclamar “Mi jefe ya hemos cumplido con la primera etapa, envíeme prontamente la transferencia” mientras que Pancho le responde a tono de reprimenda “Ya te dijimos, que eso está en marcha”. El periodista disfruta nuevamente de su predilecta vocación de servicial mandadero y aguarda impacientemente las nuevas instrucciones. Ojalá que su propia cobardía no le impida un pronto retorno a este país, a este mismo Carabobo. Aquí lo estaremos esperando. Y esa es la verdad.

No dejes de leer: Dios protege a Carabobo

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN