Nuevo balón gástrico evita el riesgo operatorio

Desde el momento en que se plantea la posibilidad de este tratamiento no invasivo para bajar de peso de forma rápida y segura, el paciente es sometido a un abordaje multidisciplinario.

No obstante, para que el éxito del procedimiento esté garantizado el paciente debe mantener los cambios alimentarios y de vida que adquirió durante el proceso, pues de lo contrario puede volver a engordar.

Keklikian indicó que este procedimiento está indicado únicamente para personas con sobrepeso y obesidad leve, que no califican para cirugía bariátrica .

Esta propuesta es para aquellas personas que no pueden postergar la pérdida de peso para mejorar su salud.

Como posponer procedimientos no críticos y proponer otras opciones de tratamiento para los pacientes.

Se trata del primer balón gástrico que no requiere cirugía ni anestesia, y tampoco endoscopia para su colocación ni extracción.