Testimomio desgarrador de una carabobeña: Nunca pensé llegar a este extremo

Lesbia Mendoza de 67 años nunca se imaginó llegar a los extremos en los que se encuentra, luego de haber sido empleado público por más de 30 años ahora no tiene los recursos para alimentarse ni tratar la enfermedad de su madre. En una casa con bastantes precariedades ubicada en Bello Monte, parroquia Rafael Urdaneta en Valencia se encuentra Lesbia cocinando a leña mientras dice «esto es gracias al gobierno que tenemos, nunca había pasado esto».

Mientras remueve la leña en el fogón improvisado en el que cocinan la poca comida que tienen, la señora Lesbia cuenta que vive junto a su hijo que posee una condición especial y con su madre quien está enferma, la pensión no le alcanza para nada, y además, las personas del Consejo Comunal le quitaron la caja CLAP luego de haber aceptado la visita de un diputado del sector democrático.

Su madre está gravemente enferma, con lágrimas en los ojos Lesbia expresó «se me está descompensando, hace rato salí para que me la vea un ginecólogo y no hay porque ya se fueron de vacaciones, fui a la clínica y me preguntaron si iba a pagar en dólares y yo le dije que me hablara en venezolano porque estamos en Venezuela».

Cocinar con leña es parte de su día a día por las fallas en la distribución del gas doméstico que hay en Venezuela, relató que a su hijo le robaron los tres cilindros con los que contaba la familia mientras iba en camino a hacer la cola.

«Si tengo para una cosa no tengo para otra, por Dios, un ejemplo, si tú te compras un huevo tú piensas mucho con qué voy a aliñar yo ese huevo, si compras unas caraotas piensas con qué las vas a aliñar, con qué las vas a completar, ahorita tenemos una nutrición baja, el ser humano», contó que dos vecinos le dijeron que debido a la visita de un parlamentario le iban quitar la caja del CLAP, situación que rechazó, «¿qué tiene que ver el beneficio con la situación que tenemos, porque esta es la realidad, esta es la realidad».

El desbordamiento de aguas servidas también afectan su vivienda, la señora Lesbia ha acudido a varias sede de instituciones públicas siendo coloquialmente rebotada, situación que calificó como una falta de respeto.

