Repentina obsesión por el teléfono móvil: el signo digital de una infidelidad

Un asunto secreto es como una bomba. Al descubrir una infidelidad sientes conmoción, rabia y humillación. Te sientes traicionado, tu confianza desperdiciada. Pero para muchas personas, la peor parte no es la traición en sí misma, sino el secreto.

El deber ser es que cada pareja amorosa se reconcilie ante un evento de esta magnitud, pero si un matrimonio tiene que terminar para siempre, hay algunas cosas que se deben hacer para protegerse.

Nuestros dispositivos móviles, han cambiado la forma en que interactuamos, y eso incluye el sexting: un tipo de relación muy intensa basada en mensajes de texto de alto contenido erótico-sexual, que normalmente mantiene contacto los actores de una relación clandestina.

La huella digital de su pareja puede confirmar o desacreditar sus peores temores. Los mensajes almacenados suelen ser siempre la mejor evidencia de una traición.

Existen algunos signos comunes de que su pareja le está engañando, pero sin duda el mas evidente es el teléfono móvil en si mismo.

La señal mas evidente, suele ser una repentina obsesión por el teléfono móvil o la tablet. Antes, su teléfono inteligente se quedaba por ahí, a veces olvidado en los bolsillos. Se perdían llamadas y mensajes de texto; no era gran cosa.

Pero de repente todo cambiado: tu pareja está constantemente enviando mensajes. El teléfono siempre está alejado de ti. Están constantemente luchando para mantener el teléfono al alcance de su mano.

Cuando llega la hora de acostarse, ya no ponen su teléfono en la mesita de noche, siempre está escondido debajo de la almohada. Esta es una señal de alerta increíblemente común, ignorarla no es una opción.

Cuando cada persona comienza una relación, envía mensajes de texto o llamas todo el tiempo. Es un flujo constante de información en ambos sentidos. A medida que las relaciones crecen y maduran, este tipo de comportamiento generalmente disminuye. Hay menos necesidad de impresionarse mutuamente. Se aclimatan a los ritmos del otro.

Entonces, cuando su pareja comienza a enviar demasiados mensajes de texto y no menciona el destinatario, o minimiza la importancia de su correspondencia, es normal cuestionar sus acciones.

Pueden ponerse a la defensiva y preguntarse en voz alta por qué te importa tanto. Su comportamiento ha cambiado claramente, y su conducta defensiva es otra señal que no puedes ignorar.

La infidelidad no se limita a enviar mensajes de texto. Los infieles pueden usan computadoras portátiles y tabletas, e incluso aplicaciones ocultas, para comunicarse con sus amantes.

Sin embargo, la manera mas común de que esto ocurra es enviando mensajes de texto. Su pareja puede afirmar que está trabajando, en lugar de sextear con un nuevo amante.

Los contactos con nombres «cambiados» son fácilmente detectables cuando ocurren llamadas entrantes. Un rápido vistazo a la foto en pantalla puede revelar que un «Luis – trabajo» realmente significa «Luisa – amante».

