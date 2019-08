Samsung presentó su nuevo teléfono Galaxy Note 10

Samsung presentó su nuevo teléfono inteligente Galaxy Note 10, en un deslumbrante evento en la ciudad de Nueva York la noche del miércoles.

«El Note 10 está diseñado para una nueva generación», dijo el Director Senior de Marketing de Productos de Samsung, Drew Blackard, durante el evento en el Barclays Center en Brooklyn.

«En estos días, estamos poniéndonos al día con los correos electrónicos del trabajo un minuto y jugando con amigos al siguiente», afirmó el director.

Como se esperaba, nuevo smartphone tiene una pantalla de 6.3 pulgadas y el nuevo teléfono Galaxy Note 10+ tiene una pantalla de 6.8 pulgadas, que es la más grande en un dispositivo de la línea Galaxy Note.

Los teléfonos han sido diseñados con pantallas «cinemáticas» de borde a borde. «Diseñamos el Note 10 para darle más pantalla», dijo Blackard.

Las mejoras de la cámara, incluyen una sofisticada cámara Depth Vision en la Note 10+. La cámara puede funcionar con una aplicación de escáner 3D para escanear objetos en 3D y convertirlos en GIF animados.

