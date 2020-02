OMS: Coronavirus fuera de China puede ser «la punta del iceberg»

Gente de toda China regresó al trabajo este lunes, luego feriado extendido correspondiente al Año Nuevo Lunar, mientras que el gobierno alivia un poco las restricciones impuestas para contrarrestar el coronavirus; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó que la cantidad de casos fuera de China podría ser solo «la punta del iceberg».

El número de muertos por la epidemia aumentó a 908, la gran mayoría en China continental. El domingo, se registraron 97 muertes por la epidemia, la mayor cantidad contabilizada en un solo día desde que se detectó el brote en la ciudad china de Wuhan en diciembre.

El crucero Diamond Princess con 3.700 pasajeros y tripulación a bordo permaneció en cuarentena en el puerto japonés de Yokohama, con 65 casos más detectados, llevando el número de casos confirmados de la embarcación propiedad de Carnival Corp a 135.

Las acciones de empresas petroleras cayeron en los mercados mundiales, debido a las preocupaciones sobre el impacto del cierre de fábricas en una de las economías más grandes del mundo.

China da vida a las cadenas de suministro para compañías de talla mundial, que permiten la fabricación de productos tecnológicos como el iPhone, o incluso la manufactura de autopartes para Toyota, Ford, GM, Kia, Hyundai y Nissan, (solo por mencionar las marcas mas afectadas).

El anuncio del jefe de la OMS hizo eco a través de las rede, en especial en las agencias de noticias y organizaciones no gubernamentales; dado el riesgo de carácter mundial que reviste la advertencia del principal organismo de salud.

El portal de noticias ABC Digital publicó lo siguiente en twitter: «La OMS envió una misión internacional de expertos a China; para coordinar la respuesta al brote del virus que ya infectó a más de 40.000 personas y mató a 908».

La agencia HispanTV hizo lo propio en lamisma red social: «La Organización Mundial de la Salud (#OMS); alerta que los casos de contagio de coronavirus en personas que no viajaron a #China podría ser solo la punta de iceberg».

Citando a la agencia Bloomberg, el doctor Scott Gottlieb, comisionado de la FDA y experto consultor en temas salud para la cadena CNBC, publicó lo siguiente; «El Director General de la OMS dice en un tuit el domingo que ha habido casos preocupantes de propagación del #coronavirus; de personas sin antecedentes de viaje a China, diciendo que tal vez solo estemos viendo la punta del iceberg respecto a este virus».

