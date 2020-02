OMS en emergencia por propagación mundial del coronavirus

El progresivo avance del letal virus proveniente de China (coronavirus) ha declarado en emergencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Se acaba el tiempo”, afirma el ente de la resistencia sanitaria, mientras China construido aceleradamente instalaciones médicas para atender a los contagiados.

675 millones de dólares para financiar plan de lucha contra el coronavirus

OMS destaca medidas de China para mitigar avance de coronavirus. Presidente Xi: China ganará batalla contra coronavirus. OMS pospone declarar como emergencia mundial el coronavirus. OMS llama a comité por coronavirus que deja 4 muertos en China. La OMS solicitó 675 millones de dólares para financiar el plan de lucha contra el coronavirus que incluye ayudar a los países, especialmente a los más vulnerables.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este sábado que el tiempo para frenar la propagación del coronavirus se está acabando.

Italia suspende todo ante el avance del coronavirus

«Aunque el número total de casos fuera de China sigue siendo relativamente bajo, estamos preocupados por la cantidad de casos sin vínculo epidemiológico claro, como los antecedentes de viaje o los contactos con un caso confirmado», explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

De acuerdo a la OMS más de 77.000 personas se han infectado del virus (incluidas más de 76.000 en la China, de las cuales 2.441 murieron). Italia suspendió el carnaval de Venecia, actividades escolares, visitas a museos y eventos deportivos, ante el avance le letal virus.

Fuera del país asiático, se ha reportado al menos 1.402 casos confirmados y 19 muertes en 28 países de todo el mundo. 2.460 personas han fallecido en total, tras registrarse 96 víctimas mortales más el 23 de febrero.

Corea del Sur sigue a China en número de contagiados

Corea del Sur es el país que presenta más casos del coronavirus COVID-19 después de China: allí se han registrado 433 casos de la enfermedad,según la agencia Reuters.

Por su parte en Japón, más de 100 personas han dado positivo en la prueba. También se han notificado más de 600 casos en el crucero Diamond Princess puesto en cuarentena frente a la ciudad de Yokohama.

Asimismo, el virus se propaga cada vez más en Irán, donde en las últimas horas se han reportado 18 casos y cuatro fallecidos.

«Estos puntos son muy preocupantes, ya sean casos o tendencias. Creo que todavía hay una oportunidad, pero el tiempo se está acabando, por eso pedimos a la comunidad internacional que actúe rápidamente, incluido en temas de financiación. No es lo que estamos viendo», señaló Tedros.

OMS en emergencia por propagación mundial del Coronavirus

A juicio del director de la OMS, el brote de COVID-19 podría ir en cualquier dirección, incluidos países con redes sanitarias débiles, donde será muy complicado controlar la enfermedad.

Ghebreyesus aseguró que la OMS está trabajando para preparar a los países africanos ante la posible llegada del coronavirus.

El organismo internacional ya pidió 675 millones de dólares para financiar su plan de lucha contra el coronavirus que incluye ayudar a los países, especialmente a los más vulnerables.

