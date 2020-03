OMS no recomienda usar ibuprofeno en caso de coronavirus

Médicos de la OMS, dijeron que el ibuprofeno no se recomienda para controlar los síntomas del coronavirus. Sin embargo, aquellos que ya toman ibuprofeno para otras afecciones no deben dejar de hacerlo sin consultar a un médico.

Tanto el paracetamol como el ibuprofeno pueden reducir la temperatura y ayudar con los síntomas similares a los de la gripe. Pero el ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) no son adecuados para todos y pueden causar efectos secundarios, especialmente para personas con asma, problemas cardíacos y circulatorios.

El sitio web de la OMS recomendaba previamente el uso paracetamol y el ibuprofeno por igual, pero recientemente ha cambiado su recomendación, para decir que aunque «actualmente no hay pruebas sólidas de que el ibuprofeno pueda empeorar el coronavirus Covid-19 (…) hasta que tengamos más información, se debe usar paracetamol para tratar los síntomas del coronavirus, a menos que su médico le haya dicho que el paracetamol no es adecuado para usted», publicó la OMS en su portal.

No se han realizado investigaciones sobre el ibuprofeno y el nuevo coronavirus (Covid-19). Pero ha habido algunas para otras infecciones respiratorias, lo que sugiere que el ibuprofeno está relacionado con más complicaciones y enfermedades más graves, aunque no sabemos si el ibuprofeno en sí mismo está causando esto, según Paul Little, profesor de investigación de atención primaria en la Universidad de Southampton

Algunos expertos creen que las propiedades antiinflamatorias del ibuprofeno pueden «amortiguar» la respuesta inmune del cuerpo.

El profesor Parastou Donyai de la Universidad de Reading (Reino Unido) expresó que: «Hay muchos estudios que sugieren que el uso de ibuprofeno durante una infección respiratoria puede empeorar la enfermedad u otras complicaciones».

Pero, además afirma que, «no he visto ninguna evidencia científica que muestre claramente que una persona de 25 años; totalmente sana que toma ibuprofeno por síntomas de COVID-19, se esté poniendo en riesgo adicional de complicaciones».

