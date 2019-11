Organización global desarrolla Inteligencia Artificial

Investigadores comprobaron que consumir alimentos altos en grasas y bajos en carbohidratos, como el régimen de Keto o cetogénica que se conforma por carne, pescado, aves y vegetales ayuda contra los virus de la enfermedad. (gripe)

Una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, como el régimen de Keto o cetogénica, ayuda a combatir mejor el virus de la gripe.

Los investigadores comprobaron que los ratones alimentados con una dieta cetogénica pudieron combatir mejor el virus de la gripe que los que comen muchos carbohidratos.

Dieta eficaz contra la gripe

La dieta cetogénica se basa en carne, pescado, aves y vegetales sin almidón. Estos activan un subconjunto de células T en los pulmones que mejora la producción de las células de las vías respiratorias.

“Fue un hallazgo totalmente inesperado”, admite el coautor principal, Akiko Iwasaki, profesor de Inmunobiología y Biología Molecular.

El proyecto de investigación fue una creación de dos aprendices: uno que trabajaba con Iwasaki y el otro con Visha Deep Dixit. Los dos se preguntaron si la dieta podría afectar la respuesta del sistema inmunitario a los patógenos como el virus de la gripe.

Demostraron que los ratones alimentados con una dieta cetogénica e infectados con el virus de la gripe tenían una tasa de supervivencia más alta. Esto en comparación con los ratones que tuvieron una dieta normal alta en carbohidratos.

Específicamente, los investigadores encontraron que la dieta cetogénica desencadenó la liberación de células T gamma delta. Estas son células del sistema inmune que producen moco en el revestimiento celular del pulmón, mientras que la dieta alta en carbohidratos no.

“Este estudio muestra que la forma en que el cuerpo quema grasa para producir cuerpos cetónicos a partir de los alimentos que comemos puede alimentar el sistema inmunológico para combatir la infección de la gripe”, concluyeron.

