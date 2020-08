¡Milagro! Osa panda Mei Xiang da a luz en Zoo de Washington (+ vídeos)

La osa panda gigante Mei Xiang dio a luz en el Zoológico de Washington, el viernes 21 a una cría; lo que ha sido considerado como un «milagro» por sus cuidadores dada su avanzada edad (22 años).

La cría nació tras más de tres horas y media de parto a las 18.35 hora local (22.35 GMT) del viernes, días después de que se confirmase que Mei Xiang volvía a estar embarazada.

«Mei Xiang recogió a la cría de inmediato y comenzó a acunarla y cuidarla»; informó en un comunicado el zoológico, que aún desconoce su sexo. Los cuidadores están siguiendo su evolución a través de cámaras y someterán a un examen a la cría tan pronto como puedan hacerse con ella, algo que puede tardar días.

La osa fue inseminada artificialmente el pasado 22 de marzo; con semen congelado de Tian Tian, el panda macho del zoológico.

Los pandas gigantes de Washington, Mei Xiang y Tian Tian; están cedidos por el Gobierno de China y son la auténtica atracción y símbolo del zoológico capitalino, de titularidad pública.

«Como Mei Xiang tiene una edad materna avanzada, sabíamos que las posibilidades de que tuviera una cría eran escasas; sin embargo, queríamos darle una oportunidad más para contribuir a la supervivencia de su especie», dijo Steve Monfort en nombre del zoológico.

Mei Xiang se convirtió en la panda gigante de mayor edad en tener una cría en Estados Unidos; la segunda en el mundo que se tenga conocimiento, informó el zoológico.

Esta es la sexta cría que tiene Mei Xiang en Washington; aunque dos murieron poco después de nacer.

Tai Shan, el primero, nació en 2005; Bao Bao en 2013 y Bei Bei en 2015, este último bautizado por el entonces presidente, Barack Obama, y la primera dama, Michelle Obama.

Los tres fueron trasladados a China al cumplir los cuatro años en cumplimiento del acuerdo de intercambio de pandas gigantes que Pekín; realiza con zoológicos de todo el mundo.

Al trasladar a Bei Bei a finales de 2019, los responsables del Zoológico de Washington dieron por terminada una era; ya que no esperaban que Mei Xiang pudiese volver a dar a luz.

Desde que el zoológico hizo público hace una semana que Mei Xiang estaba embarazada; las visualizaciones a través de la página web del zoológico de la cámara en directo instalada en el hábitat de los pandas se han multiplicado por 1.000.

