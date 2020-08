¡Dos años preso! Otorgan casa por cárcel al diputado Juan Requesens

Al diputado de la Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens de 31 años, le otorgaron la medida de casa por cárcel este viernes; tras sumar dos años preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Luego de meses luchando para que liberaran a Requesens, hoy no concretó su liberación total pues debe permanecer detenido en casa. Esa información, que ya la habían anunciado miembros del partido opositor Primero Justicia, pero sin confirmación alguna.

De hecho, su hermana Rafaela Requesens había negado la medida impuesta, pero ella misma hace pocos minutos; confirmó que ya se encontraba en casa.

De igual manera, uno de los líderes de oposición, Henrique Capriles, realizó un Instagram live del reencuentro del joven político con su familia.

MI HERMANO JUAN ESTÁ EN CASA. — Rafaela Requesens (@RRequesens) August 28, 2020

Juan Requesens cumplirá casa por cárcel

Mediante Twitter, han sido muchas las personas, políticos, medios nacionales e internacionales, quienes difundieron la noticia; mientras otros más cercanos se alegraron por el primer paso hacia su liberación plena. Casa por cárcel para Juan Requesens.

Sin embargo, ningún funcionario del gobierno nacional ha emitido un anuncio oficial sobre ésta medida sustitutiva de privación de libertad.

Vale recordar, que fueron 752 días, los que el parlamentario estuvo dentro de los calabozos del Sebin en el Helicoide; acusado de dos cargos de «intento de asesinato, terrorismo, traición, incitación pública, posesión ilegal de un arma de fuego; y conspiración para cometer un delito».

Todo ello, luego de ser detenido tres días después de que un dron cargado con explosivos lo detonaran; durante un desfile militar presidido por Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018. El líder chavista, se encontraba dando un discurso cuando se produjo la explosión, de la cual resultó ileso.

Ante éste arresto ocurrido exactamente el 7 de agosto de 2018, cuando el Sebin ingresó de manera violenta a la residencia de Requesens son identificarse; y de inmediato fue llevado a la sede del organismo, él negó las acusaciones.

El régimen le dio hoy a mi hermano @juanrequesens una medida de casa por cárcel. Juan está con nuestra familia! pic.twitter.com/wvzfLbhkoL — Rafaela Requesens (@RRequesens) August 28, 2020

Sobre la medida de casa por cárcel de Juan Requesens, la hermana expresó “¿Estamos contentos? Sí. Ustedes también lo estarían. Pero tenemos muy claro que Juan no es libre aún y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean. Aunque hoy mi hermano podrá dormir en su casa y en su cama, hay muchísimos venezolanos inocentes que no pueden hacerlo. No vamos a dejar de luchar por ellos».

Con información: ACN/Redes/El Nacional/BBC/Foto: Redes

