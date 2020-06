Pacientes de covid-19 denuncian falta de comida y servicios en El Algodonal

Pacientes de covid-19 denuncian falta de comida y servicios; en el área de maternidad del complejo hospitalario Dr. José Ignacio Baldó, en Caracas.

En El Algodonal según el medio Caraota Digital, pacientes de coronavirus; anhelan lograr su recuperación estando sin agua, y a veces, hasta sin comida.

El área de maternidad del complejo hospitalario fue acondicionada para albergar casos de COVID-19. Recientemente 24 venezolanos que regresaron al país fueron trasladados a este centro asistencial; luego de permanecer aislados durante un período en un hotel de Caracas. Pero este traslado al parecer es más perjudicial que beneficioso.

Según el reporte no hay áreas de aislamiento correctamente acondicionadas; mucho menos trajes de protección para los pocos trabajadores de la salud; que valientemente se atreven a atender a los contagiados.

Estos trabajadores son los mismos que a pesar de sus propias penurias han intentado; aliviar la situación de los pacientes. «Hemos llorado con esos pacientes allí. Es muy difícil», lamentó una camarera.

Pacientes de covid-19 denuncian falta de comida y servicios

Arepas de arroz ligadas con caraotas llegaron el pasado lunes a El Algodonal; metidas en bolsas y en una caja de jeringas, cuenta uno de los pacientes entrevistados por el medio.

Destacan que es un escenario que se repite a diario en el centro de salud y los encargados de la alimentación; se han acostumbrado a mandar siete u ocho raciones para 24 personas.

Los pacientes, molestos por la pésima calidad de atención; intentaron protestar y exigieron respuestas por parte del director, quien no se ha presentado ante ellos.

«Prohibieron que subiera el Metrobus porque supuestamente los pacientes se iban a escapar. Como si no pudieran escaparse caminando», dijo un enfermero del lugar.

Comida fresca y decentemente empacada llegó más tarde a El Algodonal; la misma fue donada por una institución cristiana. Los enfermos, sorprendidos, corrieron a buscarla. «No llores, por fin vas a comer bien», le decían a una mujer que rompió el llanto al ver los alimentos; pues expresan que era la primera vez que les daban comida decente desde que están allí.

24 personas aisladas en El Algodonal sin agua

Pacientes de covid-19 denuncian falta de comida y servicios y cuentan que bañarse, lavarse las manos o beber agua son cosas «extraordinarias» en Venezuela; donde el servicio hidrológico es irregular.

Una mujer recluida allí señaló que desde el viernes 5 de junio no recibían agua. Agregó que hasta los niños estuvieron sin comer durante largas horas.

Trabajadores afirman que la grave situación también ha ocasionado agresividad en algunos pacientes; quienes hambrientos podrían tomar de rehenes a los trabajadores para exigir mejoras.

«Algunos ya están negativos para el COVID-19 y no les dan el alta. Ya no paso hacia donde están ellos; porque me pueden tomar de rehén», reveló una enfermera.

ACN/Caraota Digital

No dejes de leer: Detienen a doctora en Zaraza por negarse a firmar acta de defunción

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN