Pacientes renales protestan en Hospital Central de Valencia por falta de insumos

A propósito del Día Mundial del Riñon, este jueves pacientes renales protestan en Valencia; específicamente en las adyacencias de la unidad de Nefrología Pediátrica de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet), con el fin de exigir dotación de insumos y medicamentos.

Samuel Ruiz Parra, único paciente del estado trasplantado en 2019, manifiesta preocupación; pues asegura que si no cumple el tratamiento podría perder el riñón que recibió de su madre.

“Salimos de un problema y entramos en otro, no encontramos medicamentos, no hay dotación constante del Seguro Social; yo necesito un medicamento que cuesta 100 dólares”, detalla Ruiz.

pacientes renales protestan en Valencia

Cabe destacar, que la protesta de los pacientes renales en Valencia fue respaldada por médicos de la unidad de Nefrología de la Chet; quienes solicitaron una vez la construcción de una unidad de hemodiálisis pediátrica, pues niños y adultos actualmente se dializan en la misma unidad.

“Ellos tienen entre ocho y diez máquinas, solo tres están operativas y de estas nos facilitan una para nuestros pacientes. Las unidades de hemodiálisis están prácticamente cerradas; no tenemos agua y no podemos dializar, las máquinas están malas, no hay repuesto; el apoyo técnico para la relación es cuesta arriba”; indica la jefe de servicios de Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños de la Chet, Elsa Lara.

En cuanto al suministro de medicamentos y exámenes para los pacientes renales, la doctora Lara asegura que no poseen inmunosupresores o a veces llegan de manera irregular.

Agrega que: “El laboratorio de nefrología está cerrado, los pacientes renales requieren dos o tres exámenes a la semana y cada uno está por encima del millón de bolívares”.

ACN/El Pitazo

